ВИЧ-положительную петербурженку требуют лишить родительских прав. Она отказалась от лечения и кормила ребенка грудью

Органы опеки требуют лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную петербурженку, которая отказалась от лечения и кормила ребенка грудью. Как утверждает адвокат матери, постановление о изъятии ребенка было вынесено на следующий день после его рождения. В случае, если суд примет положительное решение по иску, петербурженке грозит до 1 года тюремного заключения.

По данным прокуратуры, петербурженка 1975 года рождения, родив в мае 2019 года сына, будучи ВИЧ-инфицированной, «категорически отказалась» от назначенного лечения и профилактики ребенку, после чего начала кормить его грудью. МВД завело на женщину уголовное дело «в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК РФ» — «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией». Как рассказала «Коммерсанту» адвокат Ольга Кривонос, которая защищает петербурженку в суде, «ребенок был желанным, беременность запланированной». После того, как ребенка передали в органы опеки, молодая мать «осознала свое заблуждение». «Сейчас она встала на учет, начала прием терапии, обратилась за психологической помощью. Она понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре. При этом сейчас ребенок здоров, ВИЧ у него не выявлен», — говорит адвокат. В свою очередь отец ребенка обратился в суд с иском об установлении отцовства.