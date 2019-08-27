ВИЧ-положительную петербурженку требуют лишить родительских прав. Она отказалась от лечения и кормила ребенка грудью
Органы опеки требуют лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную петербурженку, которая отказалась от лечения и кормила ребенка грудью. Как утверждает адвокат матери, постановление о изъятии ребенка было вынесено на следующий день после его рождения. В случае, если суд примет положительное решение по иску, петербурженке грозит до 1 года тюремного заключения.
По данным прокуратуры, петербурженка 1975 года рождения, родив в мае 2019 года сына, будучи ВИЧ-инфицированной, «категорически отказалась» от назначенного лечения и профилактики ребенку, после чего начала кормить его грудью. МВД завело на женщину уголовное дело «в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК РФ» — «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией».
Как рассказала «Коммерсанту» адвокат Ольга Кривонос, которая защищает петербурженку в суде, «ребенок был желанным, беременность запланированной». После того, как ребенка передали в органы опеки, молодая мать «осознала свое заблуждение». «Сейчас она встала на учет, начала прием терапии, обратилась за психологической помощью. Она понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре. При этом сейчас ребенок здоров, ВИЧ у него не выявлен», — говорит адвокат. В свою очередь отец ребенка обратился в суд с иском об установлении отцовства.
Кривонос также считает, что действия матери по отношению к ребенку не носили умышленный характер — она стала жертвой заблуждения, так как сообщение о ВИЧ-положительном статусе было получено без предоставления консультационных услуг, которые бы «мотивировали ее на подтверждение диагноза и начало лечения». Несмотря на адвокатское возражение, 26 августа суд вынес решение, что не будет приостанавливать рассмотрение гражданского дела до результатов уголовного, которое расследуется полицией. Решение суда ожидается 9 сентября 2019 года.
«40% ВИЧ-инфицированных женщин узнают о диагнозе во время беременности, и от того, как сообщат о диагнозе, какое сопровождение и какие рекомендации женщина получит в дальнейшем, зависит ее дальнейшая приверженность лечению и принятие диагноза», — говорят в ассоциации женщин, затронутых ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями. «Среди ВИЧ-диссидентов большая доля беременных или недавно родивших, которые с готовностью реагируют на призывы игнорировать проблему и получают поддержку на ВИЧ-диссидентских форумах», — добавляют эксперты.
За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей. Однако позже стало известно, что в России заканчиваются запасы одного из главных лекарств для пациентов с ВИЧ.
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