Видео: Андрей Курпатов, Ольга Маркес, Белла Рапопорт и другие — о том, как меняются брак и отношения

Какой бы вид отношений мы ни практиковали — гетеро- или гомосексуальные, полиаморию, воздержание, нарциссизм, секстинг, виртуальные или любые другие, — всех нас волнует одно и то же. Как находить общий язык с партнером и с самим собой? Что такое цифровой аутизм? И как жить в новой реальности, где так называемая традиционная модель отношений стала неактуальной? «Довольно!» — возопили мы и пригласили обсудить отношения в стремительно меняющемся мире психотерапевта Андрея Курпатова, феминистку Беллу Рапопорт, программиста Андрея Бреслава, музыканта Ольгу Маркес, режиссера Семена Александровского, вышивальщицу Полину Осипову, дизайнера Викторию Быкову, основательницу клиники «Первая линия» Марию Грудину и художника Дмитрия Попова.