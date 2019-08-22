Сервис «Яндекс.Музыка» составил плейлист композиций, которые жители Петербурга слушают чаще всего. В лидеры выбилась Билли Айлиш — ее Bad Guy стал самым популярным треком лета. У сборника также есть специальный дизайн, вдохновленный ландшафтными особенностями Петербурга — большим количеством воды, гранитной брусчаткой, сланцем, битумом, мхом и торфом.

Новый плейлист будет обновляться раз в месяц — в него входят 50 наиболее популярных за прошедший сезон треков. Так, самой популярной исполнительницей у петербуржцев стала Билли Айлиш с композицией Bad Guy. На втором месте жизненное кредо певицы Zivert — песня Life. Замыкает тройку лидеров Artik & Asti и Артем Качер со своей совместной песней «Грустный дэнс».

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Некоторые артисты отметились в чарте несколько раз. В фаворе жителей Петербурга — Zivert, HammAli & Navai, Тима Белорусских, музыкальная группировка многократного номинанта нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнурова «Ленинград» и #2Маши. Абсолютным рекордсменом стала немецкая группа Rammstein. В плейлист вошли сразу четыре композиции из последнего альбома: Deutschland, Ausländer, Radio и Zeig dich.

Напомним, ранее «Яндекс.Музыка» составил карту популярности рэперов в России. Инфографика была составлена на основе анализа прослушиваний в период с апреля 2018-го по апрель 2019 года. Лидером чарта оказался Тима Белорусских — его «Мокрые кроссы» и «Незабудка» разлетелись по России от Калининграда до Хабаровска. А в мае Rammstein выпустили седьмой полноформатный одноименный альбом — первый за десять лет релиз коллектива. В премьеру пошли 11 треков, в том числе ранее презентованные синглы Deutschland и Radio.