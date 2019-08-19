Как петербуржец создал «Благотворительную больницу», которая бесплатно лечит бездомных на улице

Уже почти год в Петербурге работает «Благотворительная больница» – объединение врачей города, которые в свободное от работы время бесплатно выезжают на улицы и в сквоты, чтобы оказывать помощь тем, кто не может попасть в обычное медицинское учреждение из-за отсутствия документов или страха. Ее создатель, герой проекта «Петербург. Город добрых дел» анестизиолог-реаниматолог Сергей Иевков рассказал, как и зачем он и его союзники лечат бездомных.

Сергей Иевков

Как появился проект У меня была и по сей день есть основная работа, я – анестизиолог-реаниматолог в городской больнице. Несколько лет назад я стал замечать случаи, когда бездомным людям из-за регламентов не могли оказать медицинскую помощь в государственных учреждениях. У многих из них нет документов, поэтому они не могут попасть на амбулаторный прием. Бывает и так, что необходимые бумаги есть, но человек не идет в поликлинику, так как боится агрессии, неприязни или равнодушия со стороны медработников – часто с такой реакцией он уже сталкивался. Уезжать лечиться по вызову «Скорой помощи» каждый раз – не вариант, ведь чаще всего показаний к стационарному лечению нет. Такое положение вещей показалось мне несправедливым, захотелось посодействовать, вовремя подхватить этих людей, так со временем родилась идея «Благотворительной больницы». Я верю, что ни одному человеку, вне зависимости от наличия паспорта и страхового полиса, не должно быть голодно, холодно и больно. Поначалу я действовал в одиночку: нужно было узнать, будет ли спрос на такую помощь. Я слышал, что уличная медицина хорошо развита на Западе, но не представлял реакцию бездомных в России. Захотят ли они этого вообще? Также мне нужно было набраться опыта в уличной медицине, поэтому я начал практиковаться в здравпункте в Боткинской больнице, Мальтийской службе помощи, помогал во время дежурств автобуса «Ночлежки». Так я выяснил, что люди действительно нуждаются в таком проекте. Нужно было создавать команду: нашлись желающие медики из той же «Ночлежки», с которыми мы и объединились, потом стали появляться волонтеры и других специальностей.

Зачем помогать бездомным людям? Существует стереотип, что бездомные люди сами виноваты в своем положении и выбрали такой путь осознанно. Кто-то считает помощь им бесполезной, кто-то принципиально отказывается поддерживать «бездельников». Но есть огромное количество причин, почему человек становится бездомным: это не мое личное мнение, а результаты множества социологических исследований. Переезд в другой город в поисках работы и семейные конфликты – самые частые из них. Нередко на улице оказываются жертвы мошеннических сделок с недвижимостью, выпускники детских домов, люди, освободившиеся из мест лишения свободы (за время отбывания срока они теряют право на принадлежащую им по закону недвижимость и регистрацию). И только меньшая часть – люди с наркотическими или алкогольными зависимостями, и то чаще всего это уже сопутствующие проблемы. В тех условиях, в которых живут бездомные, болезни усугубляются очень быстро и приводят к тяжелым последствиям, это связано с отсутствием плановой профилактики, своевременного лечения, несовместимой с жизнью средой. Государственная медицина приходит им на помощь лишь тогда, когда человек находится уже в критическом состоянии. Наша форма работы – аутрич, именно мы приезжаем к человеку, а не он к нам. Сейчас мы занимаемся тем, что наши западные коллеги начали делать еще в 1980-х – в Европе и Штатах государство активно поддерживает такие инициативы, в отличие от России.

Чем занимается проект Мы осматриваем людей, консультируем их и оказываем помощь в местах, которые изначально для этого не предназначены: на улице, в заброшенных зданиях и приютах. У нас нет помещения или офиса, это больница без стен – такой вот оксюморон. Мы живем в XXI веке, так что работаем и дистанционно – можно отправить фотографию, например, раны, проконсультироваться заочно. У нас есть чаты: по каждой площадке и общий – там почти 100 волонтеров, мы всегда бурно обсуждаем медицинские случаи. Если встречаем человека регулярно, у него есть постоянные жалобы, неважно, живет он на улице или уже в приюте, то историю его обращений сохраняем в нашей специальной закрытой группе. Это нужно, чтобы понимать, помогает ли наше лечение, выполняет ли человек предписания, нужно ли ему в больницу или пока ситуация не критическая. У нас бывают консилиумы – организовываем их и в приюте, и во время рейсов ночного автобуса «Ночлежки». Такой формат необходим, так как у бездомных часто бывают сложные случаи, незаживающиеся раны. Многим врачам нравится командная работа, мы объединяемся, дискутируем, ищем информацию, вместе решаем проблему человека. Стараемся дать бездомным людям не только лекарства от боли, но и таблетки для души: хоть каплю внимания, заботы, уважительного отношения.

Мотивация С нами работают люди разных профессий и возрастов, все – в свободное от работы время. Если брать профессиональных медицинских работников, то это люди, которые искренне хотят помочь, используя свои навыки и многолетний опыт ради общественного блага. Есть и студенты-медики, которым интересно применить новые знания или увидеть в реальной жизни клинические случаи и пациентов, потому что система обучения в медицинских вузах оптимизируется, сокращается, ребята изучают проблемы со здоровьем по учебникам и манекенам, не имея доступа к пациентам. Есть ряд людей немедицинских профессий, например, спасатели из МЧС. Для них актуально посмотреть на оказание первой помощи и работу со сложными случаями. Есть волонтеры, которые занимаются социальными исследованиями, проблемами бездомности, пишут работы, опрашивают. Это для них точка входа к респондентам. Лично я это делаю, потому что это моя любимая медицина, я получаю знания и навыки. А еще это очень благодарные пациенты, они всегда рады, что им помогают, их слушают и консультируют.

Благотворительность как лекарство для врача Благодарное отношение к врачу очень подпитывает и вдохновляет, но опасность физического и психологического выгорания при этом не исчезает. Не стоит идти помогать со множеством собственных проблем, это их только усугубит. Волонтер должен быть свободным от своих тяжелых мыслей, нерешенных дел, благотворительность может как помочь, так и навредить человеку. У нас есть психолог-супервизор, который поддерживает и помогает разобраться в эмоциях. Бывает так, что бездомный отказывается от нашей помощи и вызова скорой, а врач знает, что ему это нужно. Потом человек пропадает, от него нет новостей, и волонтер начинает думать о том, что с ним случилось, переживать. Это значит, что он не расставил границы, взял ответственность за чужую жизнь, стал себя винить. Или бывает наоборот: все хорошо развивается, волонтер помогает, но очень много и старательно. Помимо перевязок, консультаций, лекарств, берет за руку бездомного и идет с ним в паспортный стол, пробует изменить его жизнь, выполняет функцию социального работника. В итоге устает, разочаровывается, тратит много личных ресурсов. Это способствует уходу из проекта, выгоранию, неудовлетворению своей деятельностью, чувству опустошенности. В таких случаях мы либо разговариваем с человеком сами, либо ему помогает психолог.

О трудностях Главной сложностью для меня всегда была нехватка волонтеров-медиков, людей найти непросто, это большая нагрузка. Мы не глобальный проект, но помогая даже ограниченному кругу людей, необходимо делать это постоянно и при содействии врачей узких специальностей. Только так работа будет действительно эффективной. Но основной костяк у нас есть, эти люди – фанаты своего дела, я рад, что мы объединились. Безусловно, моя жизнь изменилась с момента создания «Благотворительной больницы» – стало меньше свободного времени, ускорился ритм жизни, все время нужно решать какие-то организационные вопросы. Окружающие относятся к моей деятельности по-разному: кто-то открыт и старается помочь, а кто-то осуждает. Последние советуют перестать заниматься «бесполезным делом», найти еще одну «нормальную» работу и зарабатывать больше. Я стараюсь ограничивать общение с такими людьми. Да, бывает сложно, но каждый новый человек в проекте, каждая новая благодарность и поддержка – это подтверждение, что я на правильном пути. Я вижу, как «Благотворительная больница» влияет на мировоззрение общества, в том числе и на круг медиков, как некоторые знакомые начинают более осознанно относиться к теме бездомности и проявлять социальную ответственность, содействуя там, где могут – это очень вдохновляет. Важно еще то, что «Благотворительная больница» – это не только волонтерская деятельность, медицина и аутричи. Это еще и общение, совместные мероприятия, в мою жизнь вошли новые люди, появились новые друзья.