Минприроды обяжет производителей увеличить нормативы утилизации товаров и упаковки до 100%. Сейчас они избавляются от 5-35% или платят взамен экологический сбор, за счет которого в 2018 году получено лишь 2,2 миллиарда рублей — повышение позволит увеличить ежегодный доход до 136 миллиардов.

Рассмотреть соответствующий проект поручено Минфину, Минпромторгу и Минэкономики. За счет повышения нормативов Минприроды планирует резко увеличить доходы от экологического сбора — с 2,2 миллиарда рублей в 2018 году до 136 миллиардов в текущем и далее ежегодно. Как пишет «Коммерсантъ», в первую очередь от этого пострадают потребители — для них рост цен на продукцию может составить 1-2%.

В свою очередь участники рынка отмечают, что резко поднять утилизацию до 100% невозможно — подобное решение окажет давление в первую очередь на тех, кто уже выполняет нормативы. «Если в 2020 году государство скажет утилизировать 100%, это будет недостижимая планка. Сбор изношенных шин невозможно увеличить одномоментно, тем более что это не твердые коммунальные отходы, а значит, надо организовывать абсолютно новые точки сбора. Да и существующих мощностей просто недостаточно для утилизации», — говорит исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.

Напомним, ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который ужесточает штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки. Теперь минимальный размер финансового наказания для юридических лиц составит 500 тысяч рублей.