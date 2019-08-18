Минздрав планирует ввести тестирование работников на алкоголь

В Министерстве здравоохранения России предложили работодателям проверять сотрудников на употребление алкоголя в рамках программы «Укрепление здоровья работающих», пишет агентство «РИА новости».

Авторы идеи считают, что подобные меры помогут снизить количество несчастных случаев на производстве. Для определения степени опьянения сотрудников будут применять алкотестер, сообщается в программе. Отмечается, что проверки могут быть как и спонтанными, так и запланированными. При этом в программе приводят примеры предприятий, где тестирование уже действует: «Северсталь» и ПАО «ГМК Норильский никель».

Кроме того, работодателям советуют организовывать безалкогольные корпоративы. «Основная идея — показать людям, что алкоголь — это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков», — уточняется в программе. Тем не менее руководителям рекомендуют заранее сообщить коллегам о формате вечеринок, чтобы такой «сюрприз» не испортил им вечер.