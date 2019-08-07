Петербуржцы передадут книги в пострадавшие от наводнения библиотеки Иркутской области

Сегодня, 7 августа, в Петербурге стартовала акция по сбору книг. Издания передадут в фонды библиотек Иркутской области, которые пострадали от наводнения летом 2019 года.

Проект реализуется Иркутской государственной универсальной научной библиотекой имени Молчанова-Сибирского. Желающих участвовать в акции просят приносить книги в пункт сбора, который расположился в информационно-досуговом центре «М-86» на Московском проспекте, 86 до 9 августа включительно — с 12:00 до 20:00.

Организаторы рассчитывают на помощь петербуржцев — приносить можно отечественную и мировую классику, книги для детей, деловую литературу и учебники предпочтительно в идеальном состоянии и последних лет издания. Доставку и распределение пожертвованной литературы планируют завершить к началу учебного года.

«Мы отправили запрос в областную библиотеку Иркутска — можем ли мы помочь пострадавшим городам и поселкам? Директор Иркутской областной библиотеки Лариса Сулейманова с энтузиазмом откликнулась на наше предложение. Мы призываем присоединиться к нашей акции издательства, книжные магазины, учреждения культуры и неравнодушных петербуржцев. Я надеюсь, что они смогут пожертвовать часть своих фондов. Я возьму на себя затраты по доставке книг в Иркутск», — говорит один из организаторов акции, меценат Сергей Гирдин.

Из-за дождей в Иркутской области в конце июня произошло наводнение. Пострадали 107 населенных пунктов, подтоплено более 6700 жилых домов, в которых жили 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семеро считаются пропавшими без вести. В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до отметки 14 метров, реки Ока в селе Ухтуй — на 10 метров, реки Уда в Нижнеудинске — на 2,5−3 метра, реки Белая в поселке Мишелевка — на 2,5 метра.