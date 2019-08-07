Аналитики «Левада-центра» узнали у россиян, на что им в первую очередь нужны деньги «для нормальной жизни». Главной нуждой жители страны назвали полноценное и качественное питание — так ответили 77% опрошенных. 62% россиян отметили текущую оплату жилья, а 51% — лечение и покупку лекарств.

Занятия спортом необходимы для нормальной жизни 19% россиян, досуг и развлечения всего 6% опрошенным — этот пункт находится в самом конце списка потребностей. При этом одежда и обувь для россиян находятся в приоритете — для комфортной жизни деньги на их приобретение необходимы 55% респондентов.

Аналогичный опрос был проведен среди россиян в 2017 году. За это время иерархия основных семейных потребностей практически не изменилась — однако респонденты стали чаще причислять лечение к необходимому пункту для нормальной жизни. В 2018 году также выросла доля тех, кто жаловался на недоступность многих видов медицинского обслуживания.

Кроме того, в первой половине 2019 года не состоялись 60,8 тысячи тендеров на закупку медикаментов — более четверти из общего числа подобных аукционов. Большинство сделок региональные и сорвались из-за отсутствия заявок, причина отказа участвовать в которых — слишком низкие цены контрактов. Среди 21 федеральной сделки на закупку лекарств несостоявшимися оказались аукционы на поставку одного из главных препаратов для лечения ВИЧ — «Ламивудина».

Напомним, ранее правительство России ограничило импорт медицинских изделий — теперь аппараты искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, эндопротезы и даже изделия для перевязок будут поступать в страну в ограниченном количестве. А еще ВИЧ-инфицированные россияне могут остаться без лекарств из-за того, что трижды не состоялись закупки одного из главных препаратов для поддержания здоровья.