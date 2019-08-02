Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали россиянам заклеить камеру и микрофон ноутбука в целях безопасности. Чтобы «Большой Брат не следил», а хакеры не смогли установить вредоносное ПО, рекомендуется использовать скотч или изоленту.

При этом эксперты напоминают, что скотч — лишь часть «прививки». Кроме него на компьютере в обязательном порядке должен быть установлен антивирус и проведено обновление ПО. «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем - она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — говорят эксперты в сфере IT-безопасности.

«Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома», — добавляют в ведомстве.

Со смартфонами сложнее — они «следят» за владельцем круглосуточно. Роскачество рекомендует внимательно относиться к предоставлению доступа к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации — даже безобидное приложение «Фонарик» может собрать метаданные для дальнейшего использования их для адресной рекламы товаров и услуг. «Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены"», — говорит заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.