DJ, художница и активистка Лёля Нордик – о домашнем насилии, критике капитализма и российской молодежи

Активистка и феминистка, DJ и художница, Нордик защищает права женщин и меньшинств, борется против загрязнения окружающей среды, эксплуатации животных в цирках и зоопарках и выступает за осознанное потребление, раздельный сбор мусора и экологичный транспорт.

Почему для тебя так важна проблема домашнего насилия, которой ты уделяешь много внимания? В России в результате домашнего насилия ежегодно погибает около 14 тысяч женщин. Это очень серьезная цифра. Большинство женщин, подвергающихся побоям, боятся рассказать об этом даже близким, не говоря уже о том, чтобы обратиться в полицию. Полиция делает все, чтобы не принимать заявления о таких случаях, а они могут происходить повсеместно, в любых семьях, вне зависимости от уровня дохода, образования, культурных традиций. В нашей стране необходим закон против домашнего насилия, но его до сих пор нет. Хотя уже много лет правозащитницы и активистки пытаются добиться его принятия. Мы пишем статьи, памятки, петиции, снимаем видео, поддерживаем кризисные центры, организуем благотворительные, правозащитные и образовательные проекты.

А когда и как ты сталкивалась с наибольшей несправедливостью по отношению к самой себе? Я столкнулась с ней в своей семье, с которой в связи с этим не поддерживаю больше никаких контактов. В доме были токсичные взаимоотношения, так как мой отец — абьюзер. С годами ситуация накалялась, и в один из самых тяжелых для меня моментов вся семья встала на сторону отца и не поддержала меня в противостоянии его тирании и насилию. Это научило меня тому, что биологические связи с людьми не имеют никакой ценности, если между вами нет поддержки, безопасности и доверия.

Ты резидентка «Танцплощадки» и недавно закрывшегося клуба «Клуб». Как тебе удобно идентифицировать себя? Ты активистка или диджей? Обществу хочется положить каждого в коробочку, привязав к одной профессии, — ты либо музыкант, либо активистка. Людям бывает сложно понять, что можно одновременно и равноценно заниматься сразу несколькими разными профессиональными делами. Чтобы понятнее очертить поле своей деятельности, я обычно представляюсь как художница и активистка. Слово «художница» я трактую как его английский аналог artist, которое применимо сразу ко многим творческим профессиям: музыка, кино, дизайн, практически любой вид креативной деятельности. Я занимаюсь современным искусством — работаю с фотографией, видео, инсталляцией, перформансом, одеждой, и для меня крайне важно совмещать эстетику формы с социальнополитическим высказыванием. В музыкальных практиках, и в частности в диджеинге, я точно так же вижу инструмент для высказывания. Как активистка, я занимаюсь правами женщин, ЛГБТ+ и других меньшинств, экологией, зоозащитой.

Биологические связи с людьми не имеют никакой ценности, если между вами нет поддержки, безопасности и доверия

Еще ты позиционируешь себя как феминистку. Как ты к этому пришла и какого направления феминизма придерживаешься? Пожалуй, я всегда была феминисткой, просто не знала, как это точно называется. Слово «дискриминация» мне в детстве знакомо не было, но я чувствовала, что к мальчикам и девочкам относятся по-разному. Тогда я пыталась казаться смелее и жестче, чем я есть, чтобы быть наравне с парнями. С возрастом я узнала, что существуют движения за права женщин, и начала изучать феминистскую теорию. Я отношу себя к интерсекциональным феминисткам, так как мне близка теория о том, что разные виды дискриминации и системы угнетения меньшинств пересекаются между собой и в борьбе за равные права и возможности для всех людей важно учитывать этот фактор.

В твоем инстаграме 11 тысяч подписчиков, и ты отмечаешь, что возраст твоей аудитории заметно снижается. Что радикально нового есть у самых молодых? Поколение Z (люди, родившиеся позже 1995 года. — Прим. ред.) с детства имеет мощный инструмент для развития — Интернет. Точнее, его имеет только половина населения Земли, но те, у кого он есть, самообразовываются с очень высокой скоростью. Например, в начале нулевых в России тинейджерам, чтобы узнать о феминизме, надо было наобум искать в библиотеке какую-то литературу. А сегодня блогерка объяснит тебе основы феминизма в YouTube за пять минут, а еще за пять минут ты найдешь в «Гугле» подборку важнейших статей на эту и любую другую тему. В то же время Интернет — инструмент капитализма, используемый, чтобы бесконечно навязывать нам бренды и товары, так что взаимодействовать с ним надо осознанно.

Как феминистка ты борешься с сексизмом, критикуешь капитализм. При этом как диджейка связана с музыкальной индустрией, миксуешь поп-хиты, а современная попса и клубы — проводники и сексизма, и капитализма. Как решаешь эту дилемму? Я принципиально не ставлю музыку артистов, которые проявляли насилие или поддерживали дискриминацию. Но до тех пор, пока я пользуюсь деньгами, покупаю еду в магазинах, технику для работы, — я часть капиталистической системы. Систему можно и нужно ломать изнутри. Перестать быть ее частью можно, только если уйти в лес жить отшельником, но это неэффективно. Мои источники дохода — диджеинг, фриланс в диджитал и медиа. Эти сферы напрямую связаны с капитализмом. Я должна работать, как и все, чтобы обеспечивать свою жизнь, и это не мешает мне критиковать систему и говорить о проблемах. Сам по себе активизм не приносит никакого дохода, зато отнимает время и силы. Недавно я завела аккаунт на Patreon — это важный сайт, где любой человек может финансово поддержать деятельность активиста из любой страны мира, оформив ежемесячный перевод в 1–2 доллара или на любую другую сумму.

«Собака.ru», Colta, The Blueprint, Wonderzine, The Calvert Journal, Interview Russia, The Village. Поддержать ее активистскую деятельность можно на сайте patreon.com/loljanordic. В этом году Нордик сыграла в легендарном берлинском клубе Salon Zur Wilden Renate и баре Ficken 3000, в клубе Kaiku в Хельсинки, а также на музыкальном фестивале Querelle. Статьи и тексты Лёли о кино, культуре и обществе публиковались в изданияхПоддержать ее активистскую деятельность можно на сайтеВ этом году Нордик сыграла в легендарном берлинском клубеи барев клубев Хельсинки, а также на музыкальном фестивале