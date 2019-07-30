Петербургские эко-активисты приготовят блюда из ненужной еды и расскажут о том, как заботиться об окружающей среде

Петербургские эко-активисты соберутся 1 августа в пространстве арт-резиденции Triglinki на улице Глинки, 3 и приготовят блюда из ненужной еды, которую просят принести с собой всех желающих присоединиться. Акция Wasteconf призвана рассказать о том, как правильно заботиться об окружающей среде и почему ничего не выбрасывать — это полезно.

В программе акции не только приготовление блюд из ненужной еды, но и лекции от эко-активистов Петербруга. Ресторатор Альфред Миниахметов, автор проекта Solth, в рамках которого в городе появились веганские бургеры, темпе и кешью-сыр, люди из уязвимых социальных групп нашли работу, расскажет о том, как развивается проект и с какими сложностями сталкивается.

Создатели сервиса для ресторанов, кафе и пекарен EatyEat Артур Станкевич и Катрин Тибекина расскажут о том, как вести бизнес, основываясь на принципах устойчивого развития и ответственности. А бартендер El Copitas Женя Зарукинина, запустившая вместе с экологом Настей Селезневой проект #formemorychallenge, поделится планами и даст советы, как сделать переработку стеклотары вновь рентабельной.

Сотрудники агенства All Good, помогающего компаниям начать ответственно относиться к природным ресурсам и переосмыслить потребление внутри офиса, расскажут в рамках лекции «Чай, кофе, печеньньки — в чем подвох?» о том, как пересмотреть офисное питание с легкостью, любовью к своему бизнесу, людям и природе.

Социальный предпринимать Михаил Сперанский расскажет о домашних и городских огородах и компостировании с точки зрения современных исследований и технологий. Кроме того, Аля Федосова, идейный вдохновитель проекта «Между нами», в рамках которого люди с ментальными нарушениями нашли работу и создают быстрозавариваемые каши из фруктов и злаков, поделится, прошел тест идеи, где брали деньги на запуск и как дела у социального бизнеса сейчас.

Акция Wasteconf пройдет 1 августа в пространстве Triglinki на улице Глинки, 3. Вход свободный по предварительной регистрации. При желании можно помочь проекту в любом финансовом объеме.