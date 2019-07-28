Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92

В возрасте 60 лет в день своих именин умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза — об этом в Твиттере сообщил его сын. Причины смерти неизвестны.

Владимир Кара-Мурза работал на телевидении с 1992 года, он был старшим редактором и корреспондентом на РГТРК «Останкино» (Первый канал), после чего перешёл на работу в только что созданное НТВ, где у журналиста была собственная программа «Сегодня в полночь», которая после запускалась на ТВ-6 ,ТНТ и RTVi. Но в 2001 году после конфликта с руководством по идеологическим разногласиям ушёл на ТНТ. Кара-Мурза был автором еженедельной исторической программы "Свидетель века".

В 1996 году он получил премию "Золотое перо России", а в 2007 году стал членом Академии российского телевидения.