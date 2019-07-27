В Госдуме приняли законопроект, ограничивающий иностранцев владеть «значимыми для России» интернет-компаниями

Сегодня, 26 июля, в Госдуме приняли законопроект, который ограничивает иностранное владение «значимыми для России» интернет-ресурсами. Он внесен членом комитета по информационной политике, ИТ и связи Антоном Горелкиным без консультаций и экспертизы со стороны специалистов, правительства и Минкомсвязи — об этом чиновник одного из профильных федеральных ведомств рассказал ТАСС.

«Довольно затруднительно поддерживать запретительные инициативы, объем которых в последнее время превышает все допустимые пределы», ― рассказал источник. Он также добавил, что подобные законы могут создать «реальные риски инновационному и технологическому развитию в масштабах страны».

Законопроект ограничивает иностранную долю в значимых ресурсах до 20% и запрещает иностранцам владеть ими. Значимыми признаются «сервисы, которые активно используют пользователи» в России ― отмечает Антон Горелкин.

Инициативу раскритиковали «Яндекс» и Mail.ru Group: после внесения проекта в Госдуму акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq упали на 3,33%, а цена акций Mail.ru Group на Лондонской бирже снизилась на 0,5%.