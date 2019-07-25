Tinder начнет предупреждать ЛГБТ-пользователей о въезде в страны, где запрещены однополые отношения

Сервис онлайн-знакомств Tinder будет предупреждать пользователей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые отправляются в путешествия, о том, в каких странах однополые отношения запрещены законом.

Функция Traveler Alert может появиться уже на этой неделе. С помощью нее программа будет автоматически скрывать профили пользователей нетрадиционной сексуальной ориентации в тех странах, где однополые отношения под запретом. Если пользователь все-таки не захочет скрывать свою страницу в Tinder, программа уберет с нее данные об ориентации и поле.

Для того, чтобы Traveler Alert начала работать, необходимо подключить тиндер-паспорт. Как сообщает The Verge, функция была разработана командой Tinder совместно с Международной ассоциацией лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов — ими были определены 69 стран, где однополые отношения являются незаконными, в 9 из которых за установление ЛГБТ-связи прокуроры могут добиться смертной казни.

В начале июня Tinder также позволил пользователям указывать свою сексуальную ориентацию в профиле — функция доступна для жителей США, Великобритании, Канады, Ирландии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Добавить можно до трех из пяти предложенных вариантов — гетеро, гей, лесбиянка, бисексуал, асексуал, демисексуал, пансексуал и квир.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июля в Московском районе Петербурга была убита 41-летняя гражданская активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елена Григорьева. Позже ЛГБТ-активисты направили заявление в СК просьбой проверить деятельность сайта «Пила», сторонники которого угрожают представителям сексуальных меньшинств и их правозащитникам. Активисты также требуют проверить их на причастность к убийству Григорьевой.

Социологи провели социологический опрос на тему толерантности по отношению к ЛГБТ среди россиян — 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. А еще Совет по правам человека выступил в защиту ЛГБТ-семей, воспитывающих детей. Они считают, что семью, состоящую из ребенка и двух однополых родителей, разрушать нельзя, а воспитание не должно являться подовом для расследования и уголовного преследования.