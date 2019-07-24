«Пила против ЛГБТ»: что известно о гомофобном движении, которое считают причастным к смерти активистки Елены Григорьевой

Петербургская 41-летняя ЛГБТ-активистка Елена Григорьева была убита в ночь с 20 на 21 июля. Ее тело с восемью ножевыми ранениями нашли недалеко от ее дома. Последнее, что Елена опубликовала на своей странице в Facebook, был текст о гомофобном движении «Пила», в список потенциальных жертв которого она попала. ЛГБТ-активисты обратились в СК с просьбой проверить его причастность к преступлению. 24 июля на первое место в топе русскоязычного Twitter попал хэштег #ЗащититеЛюдейОтПилы – на момент публикации по нему найдено 32 тысячи записей. «Собака.ru» собрала все, что известно об анонимном движении.

Елена Григорьева

Как появилась «Пила»? В Телеграм-канале движения, созданном 24 июля 2019 года (тем не менее, в нем уже 3 500 подписчиков), указано, что оно существует уже пять лет, однако подтверждений этому редакция «Собака.ru» не нашла. Сами представители организации утверждали на своем сайте, что причастны к преследованиям геев в Чечне, о которых стало известно в 2017 году, но доказательств этому нет. Впервые в СМИ «Пила» упоминается в 2018 году: сообщалось, что в Уфе и Стерлитамаке запущена «игра», в рамках которой молодые люди знакомятся с гомосексуалами в интернете, встречаются с ними, после чего издеваются и жестоко избивают, снимая процесс на фото и видео. Некоторые такие кадры публиковались на их сайте. На портале организации молодым, спортивным, бойцовского типа мужчинам было предложено вознаграждение от 10 до 300 тысяч рублей за физическую расправу над представителями ЛГБТ. Сайт находился на территории США и выступал выразителем интересов «Союза Гомофобов России, Стран СНГ, Сирии и Ирана». СМИ Башкортостана сообщали, что пострадавшие очень редко обращаются за помощью в ЛГБТ-организации, а еще реже – в полицию, опасаясь, что об их ориентации узнают на работе или в семье. Также местным представителям ЛГБТ-сообщества начали приходить электронные письма с угрозами. Жалобу на эти действия подало ЛГБТ-движение «Солидарность», однако в феврале 2019 года Следственный комитет России отказался искать создателей гомофобной игры, сославшись на недостаточное количество данных. Кратковременный скандал закончился тем, что доступ к порталу был закрыт.

Как «Пила» вышла за границы Башкортостана В начале 2019 года в СМИ появилась информация о поиске «охотников на геев» в Мурманске, Рязани и Саратовской области, однако сообщений о реальных преступлениях за этим не последовало. Первой жертвой, открыто рассказавшей о запугивании, стал 19-летний студент из Пятигорска Артем Шитухин. С угрозами организации он столкнулся в январе 2017 года. О случившемся Артем рассказал «Собака.ru»: «Угрозы в мой адрес на почте и сайте «Пилы» я начал получать после попыток согласования митингов в защиту ЛГБТ в Пятигорске, где я жил и руководил ЛГБТ-движением. После того, как Генеральная прокуратура России направила одно из моих обращений в МВД Чечни, на гомофобном сайте появился мой домашний адрес, который я больше нигде не указывал. Я обращался в полицию, давал показания, пытался добиться госзащиты, но все это результатов не принесло, я получал только отписки и отказы. В разное время «Пила» вместе с угрозами также пыталась шантажировать: требовали то деньги, то личные данные представителей ЛГБТ с Северного Кавказа — разумеется, никаких условий я не выполнял, а по каждому письму подавал новое заявление в органы. Ни с кем из «Пилы» лично не встречался, но предполагаю, что к движению причастен ранее судимый петербургский гомофоб Тимур Булатов. Он со своего номера, привязанного к его мессенджерам, звонил моим родителям и угрожал им. Ни одно из заявлений на него также результатов не дало». После травли со стороны организации Артема отчислили из университета, а сам он был вынужден уехать из России.

Тимур Булатов

Кто такой Тимур Булатов? В группе «ВКонтакте» Тимура Булатова указано, что он является руководителем «Первого нравственного общественного фронта». Сейчас на нее подписано 22 человека (в группе «Анти Тимур Булатов» – 139 человек). Он прославился в 2014 году травлей ЛГБТ-учителей, которых искал в социальных сетях, а потом докладывал о них руководству школ. Утверждает, что добился увольнения 67 человек. В июле 2019 года его группа «ВКонтакте» была заблокирована. Убитая активистка Елена Григорьева жаловалась знакомым на угрозы, поступавшие от Булатова. После ее смерти мужчина написал пост о том, что ее убийство – это «нравственный джихад», но на вопрос «Новой Газеты» о его причастности к случившемуся ответил отказом, подтвердив однако факт угроз. Как «Пила» вновь активизировалась летом 2019-го 1 июля 2019 года «Пила» на своем сайте «анонсировала новый сезон игры». В обращении было указано, что движение получило «государственную поддержку», что оно «приготовило очень опасные и жестокие подарочки» для ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге, а также ряда петербургских активистов, среди которых была и Елена Григорьева. В середине июля юристка екатеринбургского центра рассказала, что они получили два письма с требованиями прекратить деятельность до 1 августа, иначе их «ждет кое-что очень плохое и печальное». Центр обратился в главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел, после чего сайт был заблокирован и начата проверка.

Также в списке оказался шеф-редактор сайта «Парни ПЛЮС» Виталий Беспалов. Он рассказал «Собака.ru», что лично угроз не получал. Виталий вспомнил, как Елена Григорьева отреагировала на попадание в список: «Мы (портал «Парни ПЛЮС» – прим. ред.) опубликовали новость о потенциальных жертвах «Пилы», и в Facebook Лена написала что-то вроде: «Как мило, когда ты в списке с такими уважаемыми людьми». Мы похихикали, и в полицию никто не пошел, потому что такой хейт часто встречается. Никто не испугался – ну подумаешь, какие-то идиоты что-то написали.