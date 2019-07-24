ЛГБТ-активисты из группы «Выход» направили заявление в Следственный комитет и Главное управление МВД по Санкт-Петербургу с просьбой проверить деятельность сайта «Пила», сторонники которого угрожают представителям сексуальных меньшинств и их правозащитникам. Активисты также требуют проверить создателей гомофобного сервера на причастность к убийству гражданской активистки Елены Григорьевой.

Активисты указывают на нарушение нескольких статей Уголовного кодекса — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (280), «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (282) и «Организация экстремистского сообщества» (282.1). Правозащитники также требуют установить личность создателей сайта и проверить участников «Пилы» на причастность к убийству гражданской активистки и правозащитницы ЛГБТ-движения Елены Григорьевой.

«Многие ЛГБТ-активистки, активисты и организации обращались в правоохранительные органы с требованием проверить сайт «Пила» на экстремизм. За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию. Теперь у правоохранительных органов есть шанс найти организаторов «Пилы» в рамках конкретного уголовного дела. Мы требуем рассмотреть причастность «Пилы» к совершению преступления как одну из возможных версий убийства», — говорят активисты «Выхода».

Сайт «Пила» появился в январе этого года, однако сейчас он заблокирован. В начале лета на сайте опубликовали список из людей и организаций, на которых объявлена «охота». Авторы утверждают, что действуют «с государственной поддержкой». Заявления в СК и МВД подписали люди, чьи имена также находятся в списке — Михаил Тумасов, Виталий Беспалов, Лена Климова, Никита Томилов, Игорь Кочетков, Павел Стоцко, Светлана Каверзина.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июля в Московском районе Петербурга была убита 41-летняя гражданская активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елена Григорьева. Как сообщил правозащитник Динар Идрисов, Григорьева в последнее время становилась жертвой насилия и получала угрозы об убийстве, однако «заметной реакции» от правоохранительных органов не было.