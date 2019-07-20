Минпромторг предложил разрешить магазинам не считать пиво алкоголем

Минпромторг разработал проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, в котором предлагается разрешить ретейлерам не включать пиво в список алкогольных напитков, а именно «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции». Документ направят заинтересованным ведомствам на согласование. Таким образом статус пива также может измениться в точках общественного питания.

В России пиво приравняли к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках. Антиалкогольный закон подписал Дмитрий Медведев, который тогда занимал должность президента РФ.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей сообщали, что в России в первом полугодии 2019 года объем розничных продаж слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более 9% вырос на 24,1% и составил 2,7 млн дал сообщали.