Социальная сеть «ВКонтакте» официально анонсировала запуск приложения для знакомств Lovina. Основой механики нового сервиса станут видеозвонки и видеоистории — для того, чтобы начать общаться, пользователи должны решиться посмотреть друг на друга.

По словам разработчиков, в новом приложении «сливаются воедино любовь с первого взгляда и химия первого разговора». Для того, чтобы приступить к поиску пары, необходимо зарегистрироваться — заполнить анкету самостоятельно или привязать ее к профилю «ВКонтакте». На основе представленной информации соискателю любви предложат подходящих собеседников.

Начать знакомство можно будет с помощью просмотра анкет — в случае взаимной симпатии создается чат. Если за 48 часов собеседники не решатся на видеоисторию или видеозвонок, диалог исчезнет. Также можно воспользоваться каруселью видеозвонков — пользователи могут переходить от одного звонка к другому и выбирать, с кем бы они хотели продолжить общение.

Скачать приложение можно будет 14 августа, сейчас открыт предзаказ и возможность регистрации. Сервис знакомств Lovina будет доступен для iOS и Android.

Напомним, 17 июля глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков обратил внимание на закрытую группу во «ВКонтакте» «Lovina — знакомства», в которой состоят только сотрудники социальной сети. Он предположил, что таким образом платформа готовит к запуску собственный сервис знакомств.