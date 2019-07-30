Как петербуржцы создали карту ответственного потребления с экологичными заведениями и магазинами

В каких местах Петербурга можно забрать нереализованную еду, получить скидку на заказ в свою посуду, сдать батарейки на утилизации или припарковать велосипед? Все это можно узнать с помощью карты Map for People . «Собака.ru» о проекте рассказала его создательница Анастасия Смирнова.

Анастасия Смирнова

Map for People

О проекте. Map for People — это карта ответственного потребления в Санкт-Петербурге: на одноименном сайте отмечены соц- и экоориентированные заведения общепита и другие проекты. Для обычного горожанина это означает не только то, что он может поддержать ответственный бизнес, выбирая, куда пойти. У каждого заведения — профайл, где указаны его инициативы: в кофейне Doris Day, скажем, можно оставить батарейки на утилизацию, в баре «Тёрки» припаркуют велосипед, в кафе «Своя комната» поделятся нереализованной едой. Наличие веганских блюд, скидок на заказ в свою посуду, воды для питомца и так далее, вплоть до благотворительных начинаний места, — все учтено. Сейчас на карте тридцать точек ресторанной индустрии и еще более десяти — в основном магазины.

Как это работает. Сначала мы составили анкету — советовались с Гринписом, сертификационными организациями. Среди блоков опросника — разнообразие меню, например наличие еды для сыроедов или людей с аллергией, экологичность бизнеса, отсутствие стереотипов в отношении гостей и сотрудников, участие в благотворительности, доступность для людей с особыми потребностями. С таким планом мы отправились на интервью к владельцам общепита и столкнулись с тем, что беседы затягиваются. Рестораторы задавали вопросы: а какие есть виды пластика? А куда можно сдавать вторсырье на переработку? В итоге мы подготовили справки на распространенные запросы и стали снабжать респондентов информацией. То есть нам удалось самим стать агентами изменений.

Предыстория. В 2013 году мне поставили диагноз «непереносимость глютена». Я задумалась, как с этим жить, стала присматриваться к активизму. Сначала я придумала десертную лавку Slasti ot Nasti Gluten Free для Ресторанных дней, позже присоединилась к платформе «Трава». Перед чемпионатом мира по футболу соавтор проекта Ольга Полякова кинула клич: «Давайте придумаем альтернативную программу активностей!» На встрече кто-то рассказал о европейской практике карт ответственного потребления, и мы с единомышленниками взялись за ее реализацию в Петербурге.

Что дальше. Хотим консультировать малый бизнес: анализируя и обобщая запросы ответственных потребителей, рекомендовать локальным проектам способы для улучшений.