Знакомьтесь, Владимир Николаев — он переводит бары и рестораны Петербурга на систему «Ноль отходов»

Владимир Николаев

Koskenkorva Zero Waste

О проекте. Мы занимаемся программой по системному сокращению и переработке отходов в общепите. Ключевое слово — «системное». Волна беспокойства о мусорном следе уже катится по миру, но безотходность регулярной еще не стала: переработка твердых бытовых отходов (ТБО) — это дорого, по крайней мере для отдельного кафе или бара. У программы две цели: завязать диалог с гостями о мусорной проблеме и воспитать поколение персонала, которое будет понимать, как круто и просто выбрасывать меньше мусора. Даже если нет госпрограмм и прочих глобальных решений, отходы можно минимизировать, управляя тем, что переработать нельзя, и выстраивая процессы внутри баров так, чтобы сократить органические отходы до нуля.

Как это работает. Во-первых, общепит должен захотеть — и связаться с менеджером проекта. Два — выполнить условия: ввести в меню напиток бренда, складывать стекло отдельно, избавиться от одноразовых трубочек и ввести коктейли, где используются продукты, которые считают мусором. У общепита-участника, когда необходимо, вывезут стекло и отдадут на переработку, сам ресторан или бар получит экологичные POS-материалы, в том числе многоразовые трубочки.