Совет по правам человека выступил в защиту ЛГБТ-семей, воспитывающих детей. Они считают, что семью, состоящую из ребенка и двух однополых родителей, разрушать нельзя, а воспитание не должно являться подовом для расследования и уголовного преследования.

Ответственный секретарь Совета при президенте по правам человека Ирина Киркора отметила, что воспитание детей однополой парой не должно являться поводом для уголовного преследования. Она напомнила, что что в обществе считается нормальным, когда ребенок живет с тремя женщинами — например, мамой, бабушкой и тетей, и подобное отношение должно также распространяться на мужчин. «А что происходит у них за закрытыми дверями — это их личное дело, также и мама и папа не посвящают своих детей в подробности того, что происходит между ними за закрытыми дверями», — отметила она.

17 июля в Москве впервые возбудили уголовное дело в отношении сотрудников отдела соцзащиты, которые допустили усыновление детей гомосексуальной парой. По версии следствия, двое мужчин с 2010 года воспитывает двух сыновей. По версии следствия, один из взрослых «пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

Напомним, ранее Валентина Матвиенко высказалась против усыновления детей однополыми семьями. По мнению спикера Совета Федерации, это «приведет к вырождению человечества», а «размывание» института семьи и других основ общества недопустимо. Она также напомнила об опыте «некоторых государств» называть родителей без акцентирования на гендере. По ее мнению, такая практика приводит к «размыванию» института семьи и других основ общества.