Гид по маркировкам на товарах: как перестать покупать то, что вредит планете

Навредило ли природе производство товара, который вы покупаете? Был ли производитель справедлив к своим сотрудникам? Будет ли его упаковка лежать на свалке сотни лет? Обо всем этом можно узнать, просто посмотрев на маркировку – правда, для этого в ней нужно разбираться. Создатели курса бережного потребления «Теперь так» вместе с Экологическим союзом запустили бесплатный модуль о маркировках «Что все это значит?», а специально для «Собака.ru» они сделали краткий гид по самым важным знакам на наших покупках.

Маркировки о максимальной экологичности Эти маркировки самые дотошные — чтобы выдать такую, независимые эксперты анализируют весь процесс производства, и не только продукта, но и его упаковки. Состав проверяют в лаборатории, чтобы в нем не оказалось вредных веществ. Производитель должен соблюдать все нормы природоохранного законодательства, иметь программу снижения нагрузки на окружающую среду (переработка отходов, сокращение использования ресурсов, сбросов и выбросов), развивать экологическую культуру компании и регулярно обучать сотрудников.

«Листок жизни» (Россия), EU Ecolabel (Европейский союз), Nordic Swan (Скандинавские страны) — самые распространенные среди таких маркировок. Их можно встретить на товарах для ремонта, продуктах питания, косметике или средствах для уборки и стирки.

EU Organic (в народе «Евролист») еще одна из разряда максимально экологичных — она означает, что продукт соответствует стандартам Европейского союза в сфере органического сельского хозяйства. Он натуральный и безопасен для окружающей среды, был произведен без использования ГМО, искусственных пестицидов, минеральных удобрений.

Маркировки, гарантирующие экологичность только по одному критерию

Такие знаки выделяют что-то одно, например, энергоэффективность электроники гарантирует «звезда» Energy Star. Устройства с этой маркировкой имеют в среднем энергопотребление на 20 % − 30 % меньше своих аналогов.

Маркировка FSC стоит на вещах или упаковке из бумаги или дерева. Она означает, что древесные ресурсы для продукта происходят из ответственно управляемых лесов, а не из незаконных источников. FSC следит за сохранением зеленых площадей, легальностью вырубки деревьев и их восстановлением, охраной труда и здоровья рабочих лесозаготовительных предприятий. И даже проявляет заботу о тех, кто живет рядом с лесом.

Социальные и этические знаки Есть знаки, которые говорят о справедливом отношении к правам работников или этичном отношении к животным.

Fair Trade – маркировка справедливой торговли. Она обязывает закупать продукцию у фермеров в развивающихся странах по честной цене с соблюдением трудового, социального и экологического законодательства.

Знак Vegan гарантирует, что при разработке и производстве продукта не использовались компоненты животного происхождения и их производные; запрещено тестирование на животных.

Осторожно, гринвошинг!

Трендом на ответственное потребление пользуются не только осознанные производители, но и те, кто таким образом хочет выставить свой товар в лучшем свете – они просто ставят на упаковках ничего не значащие символы. Незнакомые и сомнительные знаки можно проверить с помощью русскоязычного приложения Ecolabel Guide, где собраны все экомаркировки, заслуживающие доверия – для этого их нужно просто сфотографировать.