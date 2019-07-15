Валентина Матвиенко высказалась против усыновления детей однополыми семьями. По мнению спикера Совета Федерации, это «приведет к вырождению человечества», а «размывание» института семьи и других основ общества недопустимо.

Матвиенко напомнила об опыте «некоторых государств» называть родителей без акцентирования на гендере. По ее мнению, такая практика приводит к «размыванию» института семьи и других основ общества. «В законодательстве некоторых государств вместо слов «мама», «папа» введены новые понятия «родитель номер один» и «родитель номер два». Можно ли представить, что вместо первого слова «мама» младенец произнесет — «родитель номер один»?», — отметила она.

Спикер подчеркнула, что подобные изменения в обществе могут привести к дальнейшему упразднению фундаментальных основ счастья — семьи, детей и родителей. «Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества», — заявила спикер в ходе всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».