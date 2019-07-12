В России изменят закон о несообщении о преступлении. Проект уже внесен на рассмотрение Госдумы — согласно документу, в стране предполагается установить ответственность за умалчивание о готовящихся особо тяжких преступлениях или сокрытие информации об уже совершенных.

Законопроект предполагает наложение дополнительной ответственности за несообщение о преступлениях против человеческой жизни. Инициатива предполагает ввести наказание за сокрытие информации о массовых убийствах, убийствах на почве ненависти к социальным группам или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, а также о готовящихся особо тяжких преступлениях.

Автор законопроекта, депутат Госдумы Евгений Марченко, подчеркивает — в данный момент существующая статья 205.6 УК РФ, регулирующая меры наказания в данном вопросе, имеет «дыры». Так, теракт является преступлением, за сокрытие которого предполагается ответственность, а массовое убийство на почве религиозной или расовой вражды — нет. Новый законопроект предполагает штраф до 100 тысяч рублей, до года принудительных работ или до года лишения свободы.

Марченко также приводит в пример массовые убийства в октябре 2018 года в Керчи, когда учащийся колледжа расстрелял более 20 человек в стенах учебного заведения. «Преступление было переквалифицировано со статьи «Теракт» (205 УК РФ) на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст. 105 УК РФ). Знавшие о готовящемся массовом убийстве в колледже знакомые преступника могли предотвратить трагические последствия, если бы вовремя сообщили об этом в правоохранительные органы», — пояснил он.

Напомним, ранее депутаты Госдумы во втором чтении приняли закон об ужесточении наказания за препятствие скорой помощи на дороге. Внесение поправок было обусловлено тем, что действующим законодательством «не учитываются негативные последствия непредставления преимущества в движении именно скорой помощи, которые могут выражаться в неоказании либо оказании скорой медицинской помощи с нарушением установленных сроков».