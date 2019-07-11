Священный синод Русской православной церкви разработал рекомендации по работе с молодежью. Готы, панки и скинхеды «ушли в маргинальный сектор» — к новым субкультурам отнесли экологов, скейтеров, ЗОЖ-активистов и волонтеров.

По мнению представителей РПЦ, сегодня молодежь живет другими ценностями, поэтому «классические» субкультуры, движения готов, панков, скинхедов и эмо, «ушли в маргинальный сектор». К новым объединениям относятся ЗОЖ-активисты (веганы, вегетарианцы, последователи правильного питания и спорта), аскеты в потреблении (экологические активисты), представители DIY-направления в музыке, моде и медиа, скейтеры, руферы, брейк-дансеры, а также волонтеры различных организаций и служб.

Кроме определения отдельных видов субкультур, священнослужители говорят об общем для всех городов «наборе молодежных практик» — к ним относятся велосипедисты, геймеры, любители настольных игр и гаджетов, а также футбольные фанаты. Причинами вхождения в одну из перечисленных субкультур в РПЦ называют отсутствие полноценной социализации, резкие изменения в привычном укладе жизни, инфантилизм.

Представители церкви ставят перед собой задачу «показать им полноту жизни в Церкви со Христом, а не желание переделать молодого человека и вытянуть из субкультуры». Для этого предлагается вести непрерывную просветительскую работу в соцсетях, проводить тематические встречи и беседы в храмах и местах встреч молодежи, привлекать молодежь к социальному служению храма, организовывать фестивали от епархии и взаимодействовать с подростковыми и семейными психологами.

Синод порекомендовал работать священнослужителям с участниками субкультур аккуратно и доброжелательно, не отталкивая их — для этого необходимо завязать уважительный диалог и в конечном итоге «стать проводником проповеди Евангельских истин» и привести их ко Христу. Для того, чтобы определить причастность к субкультуре, РПЦ рекомендовала смотреть на внешний вид — стиль одежды и поведения, атрибутику, интонации, то, как человек себя называет, а также замечать различные предпочтения.

Напомним, ранее РПЦ выступила против «права на аборт» и настаивает на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь.