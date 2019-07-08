Сколько россиян не пускают соседей на свою нижнюю полку в поезде?

Сервис путешествий «Туту.ру» провел опрос и выяснил, насколько в России люди доброжелательны к друг другу во время поездок на поезде.

В опросе поучаствовали почти 3 700 человек. Из них 35 % пассажиров сами предлагают попутчикам присесть на своей нижней полке, а 11 % вовсе не будут против, чтобы соседи по купе разместились рядом, если их вежливо попросят.

Остальная часть опрошенных, которая составила 42 %, разрешит присесть на свою полку только в том случае, когда те не будут отдыхать или спать.

Итак, опрос показал, что 12% россиян отказываются пускать соседей на свою нижнюю полку.