Какие страны считаются лучшими для эмиграции?

Аналитики HSBC Holdings Plc составили список стран, которые наиболее благоприятны для переезда. Россия не вошла в этот рейтинг.

Эксперты оценивали страны по разным критериям, анализировали политическую стабильность, зарплаты, рассматривали перспективы для экспатов, а также безопасность, легкость адаптации и гостеприимство местного населения. В десятку лучших вошли:

Швейцария

Сингапур

Канада

Испания

Новая Зеландия

Австралия

Турция

Германия

ОАЭ

Вьетнам

В прошлом году лидером рейтинга был Сингапур, но на сегодняшний день выигрывает Швейцария за счет своей устойчивой экономики и хорошего условия для детей. Кроме того, средняя зарплата в Швейцарии на 47% выше, чем в других странах, то есть 111 587 долларов, это одна из важных причин, которая позволила стране за год подняться с 8-ого места на первое.

Значительный рост в рейтинге наблюдается у Испании: если в 2018 году она была на 13-ом месте, то в 2019 году уверенно вошла в десятку и расположилась 4-ой строке.

Среди стран, опустившихся в рейтинге, выделяются Великобритания и Швеция. Великобритания оказалась 27-ой, потеряв 7 пунктов за год в связи с Brexit. Швеция опустилась с 7-ой позиции на 20-ую из-за сложности в реализации потенциала и создании дружеских связей.

Всего в перечень вошли 33 государства. России среди них не оказалось. Единственной страной Восточной Европы в рейтинге стала Польша, она заняла 13-ое место.