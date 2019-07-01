В новом сезоне шоу «Голос» выйдет с обновленной системой голосования

«Первый канал» готовится к старту нового сезона шоу «Голос». Для этого дирекция разрабатывает обновленный механизм голосования — изменения были внесены после скандала на детской версии проекта, когда из-за «некоторых аномальностей» с результатом в 56,5% голосов победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

В настоящее время дирекция «Первого канала» дала старт кастингу восьмого сезона песенного проекта «Голос» — уже отобрано 600 исполнителей, а по итогам вступительных испытаний только 120 из них смогут поучаствовать в первом съемочном этапе. Параллельно в Останкино проходят прослушивания на участие во втором сезоне шоу «Голос 60+» — самой возрастной участнице 91 год.

Напомним, 27 апреля «Первый канал» принял решение о проверке результатов финального голосования шоу «Голос. Дети». В ходе процедуры планировалось выяснить, «не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников». В ходе финального голосования шестого сезона проекта «Голос. Дети» оператором, осуществлявшим прием и подсчет голосов, действительно были отмечены «некоторые аномальности».

16 мая дирекция канала приняла решение аннулировать итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети». Канал отметил, что результаты проверки подтвердили «внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу» — в накрутке в пользу участника под номером 07 (под ним выступала Микелла Абрамова) было задействовано около 300 телефонных номеров, которые принадлежали одному оператору.

После проверки «Первый канал» объявил о съемках специального выпуска. К участию были приглашены все финалисты конкурса, в том числе и Микелла Абрамова. В ходе прямой трансляции генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями стали все финалисты шестого сезона. Дети получили сертификаты по миллиону рублей, а также возможность записать сингл в студии. Дочь Алсу пожертвовала выигранный в шоу «Голос. Дети» денежный приз на благотворительность.