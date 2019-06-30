Япония упростит визовый режим для россиян

С сентября этого года Япония планирует смягчить визовый режим для россиян, в большей степени это коснется российских бизнесменов и студентов. Об этом стало известно по итогам переговоров в Осаке на саммите G20 от премьера страны Синдзо Абэ.

Упрощенный визовый режим будет действовать для учащихся 465 российских вузов - это позволит расширить коммуникации между молодежью двух стран. Также это будет способствовать дальнейшему развитию российско-японских отношений, отметил Абэ.

Какие конкретно изменения визового режима введет Япония, пока неизвестно. Сейчас в течение недели визу можно оформить бесплатно, для этого нужно предоставить стандартный пакет документов.

Напоминаем, что в 2017 году власти Японии смягчали визовый режим, отменив необходимость гарантийного письма от японской стороны при самостоятельной организации поездки, после чего число туристов из России выросло на 40,8 % в сравнении с предыдущим годом.