Статистика дня: 48% россиян высказались против четырехдневной рабочей недели

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос и выяснили отношение россиян к идее сокращения пятидневной рабочей недели до четырех дней. Такие изменения ранее предрек премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Однако жители страны по большей части к новшествам не готовы — положительно относятся к переходу на «четырехдневку» всего 29% респондентов.

Альтернативу пятидневной рабочей неделе не одобряют 48% россиян. Положительно относятся к «четырехдневке» всего 29% опрошенных — в основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников, а также граждане 25-34 лет. Согласно результатам опроса, почти каждому пятому безразлично, будет ли осуществлен переход на более короткую рабочую неделю.

Больше половины опрошенных, 53%, также уверены, что сокращение рабочей недели вряд ли существенно скажется на улучшении здоровья россиян. 17% респондентов видят в «четырехдневке» возможность больше времени проводить с семьей, в 11% — больше возможностей для занятий личными делами, творчеством и саморазвитием. Однако 37% опрошенных не видят никаких возможных положительных последствий от такого перехода.

Отрицательной стороной сокращения рабочей недели прежде всего называют снижение заработной платы — в этом уверены 82% опрошенных. 14% респондентов также говорят о процветании различных социальных болезней, а 43% — о росте цен, к которому приведет переход на новую систему. 67% россиян также указывают на снижение объемов производства как следствие «четырехдневки».

Напомним, в начале июня премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с заявлением на Международной конференции труда, в котором предрек сокращение рабочей недели. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — отметил премьер-министр. Он также напомнил, что 100 лет назад Генри Фонд решился на сокращении рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда».