Российские операторы сотовой связи запустили проекты по поиску пропавших людей

Крупнейшие операторы сотовой связи в России подключились к проекту по поиску пропавших людей. Помощь осуществляется путем рассылки сообщений с приметами тем абонентам, которые находились в районе, где разыскиваемого видели в последний раз.

Памятник вечной надежде в Москве - символ веры в то, что все пропавшие без вести люди вернутся. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В зависимости от оператора способ помощи поисково-спасательным службам меняется. Так, «Мегафон» совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт» запустил пилотный проект рассылки сообщений с приметами пропавшего тем абонентам, которые находились в районе, где разыскиваемого видели в последний раз. Оповещения приходят с согласия абонента, а расходы на осуществление оператор взял на себя.

«Билайн» также сотрудничает с «Лиза Алерт» — сотовый оператор привлекает абонентов любой сети к участию в программе на волонтерских началах. Пользователь может оставить свой номер телефона на сайте «Вымпелкома» и указать район, в котором готов осуществлять помощь в поиске. Когда это потребуется, ему придет оповещение.

В свою очередь оператор МТС через благотворительный фонд организовала конкурс по разработке технологий поиска — на эти цели компания выделила 75 миллионов рублей. Tele2 также работает с поисковым отрядом «Лиза Алерт» — сейчас они совместно разрабатывают возможность внесения в абонентский договор пункт об определении геолокации в случае опасности.

Поисково-спасательный отряд добровольцев «Лиза Алерт» с 2010 года занимается поиском пропавших без вести людей. Так, за 2018 год к ним поступило 13996 заявок — 11027 человек были найдены живыми, 1519 погибшими. Задача отряда осуществляется силами волонтеров — координаторы оповещают их о начале поисковой операции после получения заявки о пропаже человека по горячей линии или на сайте. В поиске отряд прибегает к следующим алгоритмам действия — прозвон, автономные задачи, распространение ориентировок, методы активного поиска в лесной и городской среде и другие.