Эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России за 2018 год

Эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Они также отметили, что возмещения ущерба удается добиться далеко не всегда.

Большая часть экологических «ошибок» была выявлена в лесной отрасли, однако отмечается, что общее количество правонарушений за последний годы сократилось — за десятилетие почти в два раза. «В целом, говоря об экологической преступности, стоит отметить сохраняющуюся в последние годы тенденцию к ее снижению. Так, с 2009 года по 2018 год число регистрируемых в стране экологических преступлений сократилось почти в два раза», — отметил представитель Генеральной прокуратуры России Егор Мирошник.

За период 2018 года органы прокуратуры России заправили 25 тысяч исковых заявлений о взыскании экологического ущерба на общую сумму в 3 миллиарда рублей. Всего в области охраны окружающей среды было выявлено 278 тысяч нарушений и возбуждено 2 тысячи уголовных дел.

Напомним, ранее стало известно, что Минприроды готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Художники петербургского объединения «Митьки» запускают движение «Митьковский экологический патруль». А еще Роспотребнадзор составил список безопасных для купания водоемов Ленобласти.