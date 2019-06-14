Знакомьтесь, Георгий Макаренко – создатель компании GEOVITA, которая производит в Петербурге экологичную посуду из бумаги и картона

С 2013 года в Петербурге работает компания GEOVITA – она одна из первых начала продавать городским кафе, ресторанам, службам доставки и кейтеринга одноразовую посуду из картона, сахарного тростника и кукурузного крахмала. Два месяца назад они запустили собственное производство трубочек для коктейлей, сделанных из одной бумаги, и ланчбоксов. «Собака.ru» поговорила с основателем компании 29-летним Георгием Макаренко о том, может ли одноразовое быть экологичным, как убедить бизнес потратить в 20 раз больше на менее вредное и когда вся упаковка станет биоразлагаемой.

Запуск компании До запуска компании я занимался таможенным оформлением грузов. Идея создать GEOVITA пришла в 2013 году случайно – мы планировали запустить собственный бизнес, рассматривали несколько вариантов и остановились на эко-посуде, потому что на рынке ее тогда не было, и у нас были шансы стать одним из первых игроков на рынке. Сначала мы просто импортировали ее из Китая. Тогда далеко не все понимали, зачем вообще нужна такая посуда, это был наш главный предпринимательский риск, который не отпускал нас года до 2016-го. Первые три года были непростыми, тогда еще доллар сильно подорожал. Люди очень удивлялись, когда мы вместо пластиковой тарелки за 20 копеек предлагали им посуду из сахарного тростника за 3,5 рубля. В какие-то моменты казалось, что мы все-таки не угадали. Но когда у тебя лежит на складе товара на 20 млн рублей, невозможно взять и бросить бизнес – есть множество обязательств. Мы видели тренд на экологичность в Европе и были уверены, что рано или поздно он придет в Россию. Конечно, мы не могли быть уверены, что его не придется ждать 30 лет, но продолжали работать. Постепенно начало становиться чуть проще, а теперь мы понимаем, что попали в точку. Конечно, каждый день часов по 12 мы делали что-то, чтобы процесс ускорить – думаю, без этого чуда бы не произошло. Но нельзя и отрицать то, что тренд появился помимо нас. В 2014-2015 году, когда мы стояли со стендом на выставке «Росупак», люди подходили и спрашивали «А что это?». Я однажды даже охрип, рассказывая одно и то же тысяче человек. А начиная с 2017-го уже 95% подходили со словами «Мы знаем, это сахарный тростник». За последние шесть лет в России произошел огромный скачок, все перевернулось, тем временем в Европе и Америке серьезных изменений не произошло, там эко-упаковка есть уже давно.

Экосознательность До запуска компании экологией я не интересовался, сначала для меня это был скорее бизнес, чем миссия. Потом ситуация постепенно менялась: когда занимаешься каким-то делом много лет, оно приносит тебе удовольствие, его идеи проникают в тебя, и отношение становится другим. Если бы этого не произошло, вряд ли мне было бы интересно работать над проектом GEOVITA, да и не думаю, что было бы эффективно. Моя жизнь вряд ли как-то поменялась – я всегда старался быть сознательным, не бросал мусор, не оставлял надолго воду или свет. Не потому что я был борцом за экологию, а просто мне так казалось правильным. Что касается пластика: когда ты знаешь, как он вреден, из него становится менее приятно есть, но все-таки сегодня в России сложно совсем исключить его из своей жизни. Это огромный рынок и наши 200 млн рублей в год – это меньше десятой процента, вряд ли мы можем глобально что-то изменить. Ассортимент Многие товары, которые мы продаем, благодаря нам впервые появились в России. Например, крышки для кофейных стаканов из сахарного тростника – это абсолютно чистый биоразлагаемый продукт без ламинации. Его было сложно найти, и до сих пор в стране аналогов нет. В 2019 году мы запустили собственное производство бумажных трубочек – они тоже сделаны совсем без пленки, в них только специальная бумага, водостойкий клей и пищевые красители. Также мы сами делаем картонные коробки для фаст-фуда. Остальное по-прежнему возим из Китая, так как производить в России было бы слишком сложно и дорого.

Экологично или нет? Если говорить про экологичность, то можно бесконечно дискутировать о преимуществах и недостатках одноразовой посуды. Например, наша бумажная трубочка не содержит пластика, если ее закопать в землю, то она быстро разложится, и вредных веществ от нее не останется. На мой взгляд, продукт абсолютно безопасен. Но есть экологи, которые уверяют, что бумага – это деревья, поэтому такие изделия тоже вредны: дерево растет несколько лет, чтобы потом стать трубочкой, которую выбросят через 20 секунд. У меня есть контраргумент – мы берем материалы из ответственных источников, то есть специально выращенных плантаций. Многие сейчас говорят, что лучше использовать многоразовые изделия из стекла или стали, но для их производства тоже нужно потратить ресурсы – а это, в отличие от производства бумаги, уже тяжелая промышленность, а значит и более вредные выбросы в атмосферу, плюс их нужно постоянно мыть, то есть тратить воду. Коробки и стаканы из картона, покрытые ламинацией, нельзя отправить на переработку, потому что пленку не получится отделить от бумаги. Но, например, я несколько раз в неделю что-то пью из пластиковых бутылок и не знаю, как их сдать на переработку (в Петербурге есть несколько регулярных, а также десятки временных пунктов, где можно сдать отходы на переработку, найти их можно на recyclemap.ru – прим. ред.). Я вижу, что в новых районах ставятся разноцветные баки для разных видов отходов, но мне становится грустно, когда мусоровоз все скидывает в одну кучу и везет на полигон. Да, на данный момент пленка, которой мы покрываем посуду, не является биоразлагаемой, но все-таки старый-добрый пластиковый стакан гораздо менее экологичен, потому что он мало того, что остается неизменным 400 лет, так еще и при нагревании выделяет вредные для человека вещества. Есть люди, которые считают, что нужно запретить вообще все одноразовое, но чтобы сделать столько многоразового, чтобы всем хватило, то везде будет смог, как в Китае. Сейчас мы еще не знаем, чем это может обернуться.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, мне кажется, человечество должно балансировать и искать оптимальные решения в каждом конкретном случае. Мы продаем то, что можно реализовать прямо здесь и сейчас – это не фантастический сценарий «заменить все бутылки на биоразлагаемые», а реальное решение, доступное потребителю. Я не думаю, что есть белое и черное, то есть экологичное и неэкологичное – между двумя этими понятиями есть 50 оттенков экологичного. Если можно заменить упаковку, в которой 25 грамм пластика, той, что содержит всего 0,2 грамма, мне кажется разумным это сделать – тоже шаг вперед в плане снижения количества пластиковых отходов. Как мне кажется, сам пластик не особо вреден, главная проблема – то, что его становится очень много. Если мы ощутимо снижаем его массу, то для природы все равно будет полезно. Уменьшить след в 150 раз – доступный нам сегодня шаг на пути к улучшению. Что касается приборов из кукурузного крахмала, которые мы продаем, то они биоразлагаемые. Есть экологи, которые говорят, что это хорошо, а есть те, кто уверен, что лучше бы такого процесса не было – потому что такие приборы распадаются на микрочастицы, которые попадают в воду или пищу животных и человека. Окончательных ответов здесь нет.