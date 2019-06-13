СМИ: в России учредят премию имени Ивана Голунова за «наиболее острое» журналистское расследование

В России могут учредить премию имени Ивана Голунова за «наиболее острое» журналистское расследование. Инициатива принадлежит адвокату Дмитрию Романенко — так, выплаты за самый масштабный антикоррупционный материал будут производиться ежегодно в размере 1 миллиона рублей.

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