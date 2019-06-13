СМИ: в России учредят премию имени Ивана Голунова за «наиболее острое» журналистское расследование
В России могут учредить премию имени Ивана Голунова за «наиболее острое» журналистское расследование. Инициатива принадлежит адвокату Дмитрию Романенко — так, выплаты за самый масштабный антикоррупционный материал будут производиться ежегодно в размере 1 миллиона рублей.
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Об инициативе Романенко рассказал изданию «МБХ медиа». Премия имени Ивана Голунова будет вручаться за наиболее острое расследование и при этом не придерживаться какой-либо политической позиции. По словам адвоката, денежное вознаграждение будет осуществляться через специально созданный фонд «Универсальная система борьбы с коррупцией», финансируемый за счет взносов желающих.
«Один миллион будет выплачиваться каждый год за наиболее острые расследования. Учредительные документы будут сданы в Минюст в ближайшее время. Источник средств — взносы граждан и компаний, которые пожелают. Фонд не будет придерживаться какой-либо политической позиции, что и отражено в названии фонда — «Универсальная система борьбы с коррупцией»», — рассказал он также изданию News.ru.
Напомним, корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан днем 6 июня в Москве. Сотрудники МВД утверждают, что при нем были найдены запрещенные вещества, как и при обыске квартиры. 8 июня Никулинский суд города Москвы избрал мерой пресечений корреспондента домашний арест сроком до 7 августа. Ранее Голунову следствие предъявило обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
10 июня номера газет «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК вышли с одинаковыми обложками — на первой полосе опубликовано совместное заявление редакций в поддержку Голунова. Редакции трех газет не считали убедительными доказательства виновности Ивана Голунова и требовали проверки действий сотрудников МВД, которые проводили задержание журналиста «на соответствие законодательству».
11 июня уголовное дело в отношении Голунова прекратили «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Кроме того, в Следственный комитет направили материалы дела «для оценки правомерности действий сотрудников полиции» — на период проверки они отстранены от исполнения должностных обязанностей. Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции, ранее отстраненных от работы — начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.
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