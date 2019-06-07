В Петербурге пройдет фестиваль женского движения FemFest — с Яной Милорадовской, Беллой Рапопорт и Лелей Нордик

8 июня в пространстве «Голицын Лофт» на набережной реки Фонтанки, 20 пройдет FemFest — фестиваль, посвященный женскому движению в России, благотворительности и искусству. Спикерами мероприятия станут главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская, фем-активистка Белла Рапопорт и художница Леля Нордик.

Так, фем-активистка и диджей Леля Нордик расскажет о том, как организовать всероссийскую благотворительную акцию через соцсети, журналистка Белла Рапопорт и экс-председательница петербургского Центра гендерных проблем Ольга Липовская проведут дискуссию на тему «Феминизм: встреча поколений», координатор объединения кризисных центров Наталья Батенкова объяснит сущность порнографии в современных реалиях, а главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская вместе с известным куратором Лизаветой Матвеевой обсудят, женское ли дело — арт и медименеджмент.

В рамках фестиваля также организуют «Живую библиотеку», на которой можно будет задать интересующие вопросы и пообщаться с бывшей послушницей монастыря, паркурщицей, девушками с синестезией и положительным ВИЧ-статусом. Кроме того на FemFest откроется выставка коллажей «О чем молчат женщины», а перед стартом программы все желающие смогут совершить забег под руководством петербургской спортсменки Ольги Орловой.

В завершение фестиваля обещают панк-концерт в клубе «Лес Villa» в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия. Все собранные с выступления средства будут направлены в Кризисный центр для женщин, с 1992 года оказывающий бесплатную юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от различных форм насилия.

Зарегистрироваться и узнать подробнее можно по ссылке.