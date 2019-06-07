В Петербурге пройдет фестиваль женского движения FemFest — с Яной Милорадовской, Беллой Рапопорт и Лелей Нордик
8 июня в пространстве «Голицын Лофт» на набережной реки Фонтанки, 20 пройдет FemFest — фестиваль, посвященный женскому движению в России, благотворительности и искусству. Спикерами мероприятия станут главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская, фем-активистка Белла Рапопорт и художница Леля Нордик.
Фестиваль полностью посвящен женскому движению, благотворительности, общественным начинаниям, искусству и медиа. Спикерами мероприятия станут известные активистки, участницы общественных движений и представительницы сферы науки и искусства.
Так, фем-активистка и диджей Леля Нордик расскажет о том, как организовать всероссийскую благотворительную акцию через соцсети, журналистка Белла Рапопорт и экс-председательница петербургского Центра гендерных проблем Ольга Липовская проведут дискуссию на тему «Феминизм: встреча поколений», координатор объединения кризисных центров Наталья Батенкова объяснит сущность порнографии в современных реалиях, а главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская вместе с известным куратором Лизаветой Матвеевой обсудят, женское ли дело — арт и медименеджмент.
В рамках фестиваля также организуют «Живую библиотеку», на которой можно будет задать интересующие вопросы и пообщаться с бывшей послушницей монастыря, паркурщицей, девушками с синестезией и положительным ВИЧ-статусом. Кроме того на FemFest откроется выставка коллажей «О чем молчат женщины», а перед стартом программы все желающие смогут совершить забег под руководством петербургской спортсменки Ольги Орловой.
В завершение фестиваля обещают панк-концерт в клубе «Лес Villa» в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия. Все собранные с выступления средства будут направлены в Кризисный центр для женщин, с 1992 года оказывающий бесплатную юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от различных форм насилия.
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