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Духи с запахом экстази. Полиция Голландии ведет профилактику преступности

Полиция Голландии провела необычную акцию против лабораторий по производству наркотика экстази. В провинции Северный Брабант местным жителям стали раздавать духи с запахом экстази в бутылке, похожей на флакон Chanel № 5. Делалось это для того, чтобы горожане смогли начать отличать запах наркотика и могли сообщить властям о возможном местонахождении нарколаборатории. 

 

В департаменте подчеркнули, что люди чаще всего не знают о побочных опасностях наркопроизводства — таких, как возможность взрыва или скопления токсичных газов.

Флаконы со специфическим запахом были отправлены в остальные регионы Нидерладов, чтобы полиция проводила информирующую акцию и там. 


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