В Петербурге пятерых девочек назвали именем Арья в честь героини «Игры престолов»

Пятерых детей в Петербурге назвали именем Арья в честь героини сериала « Игра престолов ». Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на комитет по делам актов гражданского состояния.

Отмечается, что имя Арья дали четырем девочкам, родившимся в 2014 году и еще одной уже в 2017 году, когда шел 7 сезон сериала.

В США имя Арья за прошлый год получили более 2,5 тысяч детей. Еще 3,5 тысячи девочек, за время всех сезонов сериала, там назвали в честь героини Дейенерис.

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