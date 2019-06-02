Дочь Алсу пожертвовала выигранный в шоу «Голос. Дети» денежный приз на благотворительность

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, победившая в шоу «Голос. Дети» передала выигранный миллион рублей на благотворительность в татарстанский фонд борьбы с онкологическими заболеваниями у детей имени Анжелы Вавиловой, сообщает ТАСС.

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток»», — рассказал председатель правления фонда Владимир Вавилов.

Благотворительный фонд был основан в 2003 году Владимиром и Мариной Вавиловыми в память о своей дочери Анжеле, которая умерла в возрасте пяти лет от рака. Они помогают детям с онкологическими заболеваниями.

Финальный эпизод проекта «Голос. Дети» был показан в эфире вечером 26 апреля. Всего в нем участвовали девять конкурсантов, тройкой лидеров стали Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова. Главной финалисткой стала 10-летняя Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова — она победила в шоу, получив 56,5% голосов зрителей, исполнив песню Дианы Гурцкой «Ты здесь». За Ержана Максима проголосовали 27,9%, за Валерия Кузакова — 15,6%. Победителя определяют путем SMS-голосования зрителей.

Позже «Первый канал» принял решение аннулировать итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети». К проверке привлекли экспертов компании Group-IB, которая обнаружила накрутку голосов и использование ботов при голосовании за участницу. Канал отметил, что результаты проверки подтвердили «внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу». В результате Дирекция «Первого канала» приняла решение переснять финальный эпизод вокального шоу «Голос.Дети».

В ходе прямой трансляции генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями стали все финалисты шестого сезона, включая Микеллу Абрамову. Дети получили сертификаты по миллиону рублей, а также возможность записать сингл в студии.



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