Лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров высказался против выдачи прокатных удостоверений фильмам и цензуры. По его мнению, жесткий надзор за произведениями по юридическим или моральным соображениям отдаляет их от действительности, поэтому стремление посещать киносеансы у россиян стремительно пропадает.

Обсуждение прошло в рамках заседания общественного совета при комитете по культуре Госудумы, членом которого является Шнуров — поводом стал перенос проката ленты Павла Лунгина «Братство». Первым слово взял фронтмен «Ленинграда». Он напомнил, что фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» вышел на большие экраны в цензурированной версии — по мнению Шнурова, такой подход значительно отдаляет художественное произведение от действительности.

«Вы отбираете у художника красную краску и говорите ему писать закат. Никто ж не спорит, что мы находимся в ситуации заката? Я не знаю, как в других странах, но почему-то у нас кино лицензируется. А вся остальная деятельность в культуре — нет. Давайте ролики на YouTube лицензировать, вообще все — можно или нельзя? Будем собирать комиссии по каждому незначительному поводу. Вот Водолазкин написал книжку, собрались все, почитали, посидели, сказали: «Выпускаем». Или: «Нет, подождем, не 9 мая выпустим, а 10-го. Водолазкин, потерпи, пожалуйста». Давайте обкомиссимся все и будем лицензии выписывать на пописать», — поделился Шнуров.

Напомним, сегодня стало известно, что фильм «Рокетмен», рассказывающий о жизни британского певца Элтона Джона, вышел в российский прокат с вырезанными сценами гомосексуального секса. Об этом рассказали посетители предпоказа ленты в Москве, а также подтвердил кинокритик Антон Долин — акт любви не покажут как в озвучке, так и в версии с субтитрами. Ранее в финальной части фантастического блокбастера «Мстители» впервые появился персонах нетрадиционной сексуальной ориентации. Оказалось, что российская озвучка не соответствует оригиналу — в дубляже изменен рассказ персонажа о свидании двух мужчин. На языке оригинала с русскими субтитрами в отечественных кинотеатрах фильм так и не вышел.

Первое выступление Шнурова прошло на парламентских слушаниях законопроекта «О культуре». Тогда музыкант сообщил, что будет настаивать на роспуске Минкульта, а на самих слушаниях раскритиковал законопроект — по его мнению, депутаты таким образом пытаются «с помощью сети поймать океан». Сергей Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре 26 февраля. По мимо него, в состав комитета вошли митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), известный как автор книги «Несвятые святые» и в качестве духовного наставника президента России Владимира Путина, писатель Евгений Водолазкин и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.