Всемирная организация здравоохранения исключила трансгендерность из списка психических расстройств. Теперь, в пересмотренной характеристике, в Международной классификации болезней ориентация будет связана с «сексуальным здоровьем».

Пересмотреть характеристику трансгендерности в новом издании своей Международной классификации болезней экспертам Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) помогло «лучшее понимание» данной ориентации. Они также отмечают, что измененное определение трансгендерности сможет избавить общество он навешивания социальных ярлыков.

«У нас появилось лучшее понимание того, что это не вопрос психического здоровья. Пока трансгендерность оставалась в разделе психических расстройств, это поддерживало стигматизацию в обществе», — рассказала эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Лейл Сэй.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге трансгендерной женщине выплатят 1,85 миллионов рублей компенсации за незаконное увольнение — ее профессия в России запрещена для «слабого пола», поэтому после смены документов, в которых был указан ее новый пол, ее уволили из типографии. В декабре 2017 года девушка-трансгендер приняла участие в «Мисс Вселенная» — впервые в истории конкурса. В 2015 году девушка приняла участие в конкурсе «Мисс Мира», но в день соревнований узнала, что правила не позволяют трансгендерной женщине претендовать на победу. А еще петербургский художник Duran выпустил комикс про депутата и трансгендера — по сюжету, маленький мальчик в очках помогает девочке отбиться от толпы хулиганов, но потом оказывается, что это вовсе не девочка.