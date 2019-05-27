Петербургский образовательный проект CreativeMornings запустил сайт с бесплатными лекциями

Петербургский образовательный проект CreativeMornings отмечает свое пятилетие. В честь этого кураторы запустили сайт с бесплатными лекциями — сейчас в открытом доступе находится 20 расшифровок спикеров о своем жизненном и профессиональном опыте.

Теперь на сайте CreativeMornings можно узнать о феномене булочных Вольчека от основателя сети, почитать записи первого публичного врача-психотерапевта и писателя Андрея Курпатова, директора благотворительной организации «Ночлежка» Григория Свердлина, писателя и сценариста Александра Цыпкина и других. Спикеры CreativeMornings рассказывают о своем жизненном и профессиональном опыта — о новых подходах к образованию, этике и морали в контексте искусства, лидерстве и командной работе, борьбе за прозрачность судебной системы, милосердии в цифровую эпоху, балансе между делом и увлечением.

«В последнюю пятницу мая мы отмечаем наше пятилетие. За это время так много изменилось в нашем городе, изменились мы с вами, но все также круто встречаться утром за завтраком и обсуждать важное. Мы решили собрать наши любимые лекции в одном месте и расшифровать их, чтобы вы смогли читать и смотреть их в любой удобный момент», — рассказывают организаторы проекта.

CreativeMornings — международный образовательный проект, в рамках которого проходят регулярные бесплатные лекции-завтраки по всему миру, в том числе и в Петербурге. С 2014 года было проведено 55 таких встреч в музеях, планетариях, оранжереях, разных креативных пространствах и даже дворах. В этом году CreativeMornings запустил субботние бранчи в середине месяца — помимо основных «завтраков» по пятницам.