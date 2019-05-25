В повторном финале шоу «Голос. Дети» победили все финалисты

Первый канал выпустил специальный выпуск шоу «Голос. Дети». Напомним, что дирекция телеканала приняла решение переснять финальный эпизод вокального шоу. К участию были приглашены все финалисты конкурса, в том числе и Микелла Абрамова.

В ходе прямой трансляции генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что победителями стали все финалисты шестого сезона, включая Микеллу Абрамову. Дети получили сертификаты по миллиону рублей, а также возможность записать сингл в студии.

Ранее мы писали, что слухи о возможной проверке результатов шоу подтвердились спустя день после выхода финала. 26 апреля стало известно, что в ходе финального голосования шестого сезона проекта «Голос. Дети» оператором, осуществлявшим прием и подсчет голосов, действительно были отмечены «некоторые аномальности».

Позже «Первый канал» принял решение аннулировать итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети». К проверке привлекли экспертов компании Group-IB, которая обнаружила накрутку голосов и использование ботов при голосовании за участницу. Канал отметил, что результаты проверки подтвердили «внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».

Финальный эпизод проекта «Голос. Дети» был показан в эфире вечером 26 апреля. Всего в нем участвовали девять конкурсантов, тройкой лидеров стали Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова. Главной финалисткой стала 10-летняя Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова — она победила в шоу, получив 56,5% голосов зрителей, исполнив песню Дианы Гурцкой «Ты здесь». За Ержана Максима проголосовали 27,9%, за Валерия Кузакова — 15,6%. Победителя определяют путем SMS-голосования зрителей. Результат Абрамовой высокий, но не беспрецедентный для шоу — в первом сезоне Алиса Кожикина победила с результатом 58,2%, в третьем Данил Плужников набрал 61,7% в суперфинале.