Социологи «Левада-Центра» провели социологический опрос на тему толерантности по отношению к ЛГБТ среди россиян — 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. По мнению экспертов, результаты связаны со снижением эффекта от информационной кампании вокруг закона о гей-пропаганде.

Аналитики отмечают, что 47% — на сегодняшний день это самый высокий показатель поддержки равных прав для сексуальных меньшинств за 14 лет проведения исследований в данной области. Прошлый высокий показатель был установлен в 2005 году — тогда за равные права выступил 51% опрошенных.

Согласно данным опроса, толерантнее всего к представителям сексуальных меньшинств относятся те люди, у кого геи и лесбиянки есть среди друзей. Хуже всего по отношению к ЛГБТ-людям настроены самые пожилые россияне старше 65 лет, а также наименее обеспеченные граждане и проживающие за пределами городов. 27% респондентов уверены в том, что сексуальная ориентация — врожденное свойство, которое не меняется под воздействием внешних факторов.

По мнению социологов, градус толерантности в России повысился после снижения «негативного эффекта» закона «против пропаганды гомосексуализма». «С большой долей уверенности это можно объяснить той кампанией, которая была развязана в ведущих российских СМИ вокруг так называемого закона «против пропаганды гомосексуализма». К сегодняшнему дню, похоже, негативный эффект этой кампании на общественное мнение постепенно выдохся», — отметили в «Левада-Центре».

Напомним, в феврале стало известно, сколько россиян готовы эмигрировать из страны. А в марте «Левада-центр» провел опрос среди россиян, чтобы вычислить динамику отношения к Сталину. Выяснилось, что большинство россиян положительно оценивают его роль в жизни страны. Это рекордное значение за все время проведения опросов.