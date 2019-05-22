Как актеры петербургских театров ездят на кабриолете ВАЗ-2106 по детским домам и хосписам, чтобы показывать спектакль и дарить подарки

Уже третий год актеры петербургских театров ездят на кабриолете, сделанном из автомобиля ВАЗ-2106, по детским домам, хосписам и интернатам, показывают спектакль и дарят подарки. «ЧудоМобильДетям» – это полностью волонтерский проект, деньги на него участники собирают по друзьям или вкладывают свои. Спектакли показывают только летом, первое выступление 2019 года состоялось 21 мая. К старту третьего сезона проекта «Собака.ru» поговорила с автором идеи и актером Бекарием Цулукидзе.

Как появился кабриолет из ВАЗ-2106 Я хорошо учился в Академии театрального искусства, у меня была президентская стипендия, поэтому перед выпуском в 2013 году мне дали 48 000 рублей. Друг предложил мне: «Бека, давай на эти деньги купим ВАЗ-2106, спилим крышу, заварим двери, и ты приедешь на выпускной на ней». Я согласился, и мы буквально за ночь все это сделали. На этой машине мы много катались и веселились, а потом у меня ее купили киношники для съемок. Но вскоре я приобрел и сделал себе вторую такую же – только другого цвета. И второй автомобиль уже стал частью нашего проекта. Как родилась идея Я работал в МДТ у Льва Абрамовича Додина, и однажды в сентябре мы с коллегами-актерами попали под сильный дождь и замерзли. Тогда мы решили сделать какую-то акцию, чтобы продлить лето в Петербурге: купили 103 кг апельсинов, закинули их в мою машину, катались и раздавали их петербуржцам. Вышло интересно, люди живо реагировали, тогда мы подумали, что можно было бы сделать еще что-то хорошее – ведь совсем необязательно быть миллионером, чтобы делать добрые дела. И в 2016 году мы, четверо актеров петербургских театров (МДТ, театр им. Комиссаржевской, ЦЕХЪ театр) и режиссер Александра Мамкаева (Балтийский дом и ЦЕХЪ театр), решили делать спектакль для сирот и детей с тяжелыми заболеваниями. Так родился проект, который мы назвали «ЧудоМобильДетям» – это эксцентрично-абсурдная клоунада, посвященная путешествию семьи клоунов на кабриолете к морю.

О чем этот спектакль Семья Дурашлеповых отправляется в отпуск на машине с открытым верхом. В пути двигатель глохнет, они пытаются починить кабриолет, но у них ничего не получается, они злятся и ругаются друг с другом. Это история о том, что надо ценить и принимать друг друга такими, какие есть. Финальный монолог машины: «Самое главное, посмотрите: у меня четыре колеса, если бы одно из них не работало, то ничего бы не было. Так же и вы. Пока вы не обниметесь и не примите друг друга такими, какие вы есть, то ничего у вас не случится». В конце мы дарим детям подарки, иногда у нас есть возможность привести развивающие игрушки, раскраски, мозаики, а иногда это сладости. Все это покупаем либо мы сами, либо наши друзья. Действо длится около часа во дворе больницы или детского дома – поэтому ездим мы только летом. За время существования спектакль преобразился, у нас каждый раз что-то меняется, мы же артисты, любим все новое. В этом году у нас появился даже здоровый медведь. На что существует проект С фантазией у нас проблем не было, но вот как именно и на какие средства мы будем реализовывать проект, мы не понимали. Весной 2017 года мы подали заявку в Союз театральных деятелей на получение гранта для детских проектов, но нам отказали. Мы не отчаялись, сели и составили список всего, что нам понадобится для спектакля. Создали свою группу в «ВКонтакте» и Фейсбуке и начали просто информировать людей, что они могут помочь нашему проекту либо чем-то из данного списка, либо прислав любую сумму денег, которая пойдет на покупку недостающего реквизита, а после, когда у нас будет все необходимое, все средства будут идти только на подарки детям. Отзывчивых людей оказалось много, театры ЦЕХЪ и Балтийский Дом помогли нам с костюмами, реквизитом и репитиционным пространством.

Как спектакль попадает в детские дома и хосписы Администратор театра ЦЕХЪ Лена Николаева стала нашим куратором, она договаривается с детскими домами, хосписами, лагерями и интернатами. Заранее мы сняли видео, пофотографировались, описали проект и с этими материалами Лена предлагает директорам наш спектакль – все с радостью соглашаются. Премьера и первый сезон Премьера спектакля состоялась 12 июня 2017 года в детском хосписе в Ольгино. Это было очень тревожно, я тогда впервые узнал о том, что такие места вообще существуют. Мы волновались: были дети на колясках, рядом стояла скорая, мы старались быть очень аккуратными. Но какая чистая там чувствовалась энергия! В отличии от всех театров, в которых я работал, в этом проекте нет закулисья, тут все правдиво. Все участники понимают, что и зачем мы делаем. В этой истории я играю отца, и в одном интернате после спектакля ко мне подошла девочка и спросила: «Папа, ты ко мне еще вернешься?» Конечно же, я сказал «Да», ничего другого я произнести не мог. И мы в этот интернат действительно вернулись в 2018 году и, надеюсь, доедем до него этим летом. За сезон 2017 года мы посетили Инклюзивный Детский Сад с реабилитацией для особых детей «Радуга», детский дом в поселке Вырица, СПбГБУСОН Центр Социальной помощи Невского района, стали частью ежегодного праздника «Мероприятие для особых людей» в Зеленогорске.

Что этот проект дает детям Дети живут обычной жизнью в четырех стенах, а тут – бац! – приезжает машина, клоуны, они забывают обо всем и погружаются в сказку. Они улыбаются, начинают подыгрывать, повторяют за нами: «Увидимся на море». Для них это глоток свежего воздуха. Что этот проект дает участникам Эта история меня заземляет, ставит все на место, я начинаю лучше понимать, что по-настоящему важно. Я забываю про свои проблемы и больше ценю то, что у меня есть. Я не предполагал, что это возымеет такой эффект – я вообще впервые всерьез столкнулся с этой стороной жизни. Главной для меня была мысль о том, что «я заработаю и тогда дам» – это ерунда, помогать можно и сейчас. Мы все артисты, у нас зарплаты не больше 50 тысяч и долги, но мы делаем добро, у нас все получается, и за это мы ничего не ждем. Мы на репетициях специально жестоко шутили, чтобы нас не разорвало во время спектакля. Это непростые зрители, дети со сложными судьбами. Например, на первом спектакле этого года девочка стала бояться одного из актеров, потому что он агрессивно разговаривал с машиной, она расплакалась. Тогда прямо во время действия я стал говорить: «Тише» и «Аккуратнее», коллега сразу все понял и продолжил уже по-другому. Такие случаи происходят редко, но нужно знать, как на них реагировать. У нас нет ощущения, что это тяжело или сложно, наоборот – в обычном театре иногда можно услышать «сегодня душные зрители», а здесь всегда чистый кайф.