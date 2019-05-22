В Госдуме на рассмотрение панируют выдвинуть законопроект о запрете публикаций об известных людях в СМИ без их разрешения. Его автором выступил депутат от фракции КПРФ Юрий Синельщиков. По мнению депутата, в данный момент сохраняется правовая неопределенность — это «позволяет свести к невозможности защиту личных прав граждан», а в особенности «публичных лиц», которых необходимо защитить от «отдельных СМИ, сайтов, блогеров и иных распространителей скандалов, сплетен и слухов».

Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации Юрий Синельщиков разработал в 2018 году — согласно нему, предлагается исключить из статей 152.1 и 152.2 Гражданского кодекса РФ понятия «публичный интерес» и «общедоступность». По мнению депутата, СМИ и блогеры, публикую материалы с использованием фактов из частной жизни известных людей и публикуя их фотографии , намеренно злоупотребляют правом на распространение информации, которая имеет «публичный интерес» и ранее уже становилась «общедоступной».

«Понятие «публичный интерес» в законодательстве не определено. Та путаница, которая накопилась в судебной практике при толковании «публичного интереса», приводит к выводу, что использовать это понятие именно в статьях 152.1 и 152.2 ГК РФ не следует, так как для защиты нарушенных прав в нем потребности нет, а мешает оно здесь защите — существенно, так как неверно толкуется как «интерес публики к любой информации о публичном лице», содействуя неправомерным посягательствам на неприкосновенность частной жизни и несогласованному использованию изображений граждан», — пишет Синельщиков в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению Синельщикова, журналист обязан получать согласие на распространение в СМИ сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина. «Законопроект призван повысить уровень защищенности личных неимущественных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и охрану изображения. Предлагаемые изменения не ограничат свободу СМИ в большей мере, нежели такие ограничения уже существуют в цивилизованном мире», — отметил депутат.