Петербуржцы выйдут на акцию протеста против строительства храма в Южно-Приморском парке
17 тысяч квадратных метров Южно-Приморского парка хотят застроить религиозными зданиями. На территории уже возвели строительный забор, загораживающий часть зеленых насаждений. Об этом сообщает группа «Вконтакте» «Сохраним Южно-Приморский парк».
Жители Красносельского района Петербурга соберутся сегодня в 19:00 на территории парка, чтобы провести акцию протеста против строительства храма. Также они планируют собрать подписи в защиту зеленой зоны.
В 2006 году часть парка выделили для строительсява небольшой деревянной церкви, однако со временем проект принял больший масштаб.
Ранее мы писали, что строительство храма на месте единственного благоустроенного сквера Канонерского острова планируют отменить. Теперь у жителей спросят, нужен ли им религиозный объект.
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