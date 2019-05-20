Петербуржцы выйдут на акцию протеста против строительства храма в Южно-Приморском парке

17 тысяч квадратных метров Южно-Приморского парка хотят застроить религиозными зданиями. На территории уже возвели строительный забор, загораживающий часть зеленых насаждений. Об этом сообщает группа «Вконтакте» «Сохраним Южно-Приморский парк».

Жители Красносельского района Петербурга соберутся сегодня в 19:00 на территории парка, чтобы провести акцию протеста против строительства храма. Также они планируют собрать подписи в защиту зеленой зоны.

В 2006 году часть парка выделили для строительсява небольшой деревянной церкви, однако со временем проект принял больший масштаб.