Детскому журналу «Мурзилка» исполняется 95 лет
Старейшему детскому журналу "Мурзилка" исполняется 95 лет. На нём выросли многие поколения: он издавался милионными тиражами и даже занесён в книгу Гиннесса как детское издание с самым длительным сроком существования. Сегодня журнал не стоит на месте и продолжает осваивать электронные форматы и новые технологии.
Первый номер вышел 16 мая 1924 года, когда еще не было привычного персонажа желтого цвета в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо, ранее Мурзилка был собачкой, у которой был хозяин мальчик Петя.
Прототип Мурзилки был придуман канадским писателем и художником Палмером Коксом в XIX веке. Он описал карликовый народец, родственный домовым, под названием брауни. Впервые имя Мурзилка появляется в произведениях русской писательницы Анны Хвольсон, которая написала цикл рассказов по мотивам рисунков Кокса. Привычный образ пушистого желтого Мурзилки был создан художником Аминадавом Каневским в 1937 году.
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