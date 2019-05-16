Старейшему детскому журналу "Мурзилка" исполняется 95 лет. На нём выросли многие поколения: он издавался милионными тиражами и даже занесён в книгу Гиннесса как детское издание с самым длительным сроком существования. Сегодня журнал не стоит на месте и продолжает осваивать электронные форматы и новые технологии.

Первый номер вышел 16 мая 1924 года, когда еще не было привычного персонажа желтого цвета в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо, ранее Мурзилка был собачкой, у которой был хозяин мальчик Петя.