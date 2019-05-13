В девяти районах Петербурга проведут «Чистые Игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора

18 мая в девяти районах Петербурга пройдут «Чистые Игры» — экологический турнир по сбору и сортировке мусора. Цель участников — победить, собирая отходы и сдавая их волонтерам. Так, за раздельно собранный мусор можно получить специальные игровые баллы, которые увеличат шансы на первое место в соревнованиях.

В «Чистых Играх» задействовано девять районов Петербурга — Приморский, Выборгский, Курортный, Василеостровский, Невский, Красносельский, Петродворцовый, Колпинский и Красногвардейский. Участники объединятся в команды по четыре человека. В ходе экологического турнира необходимо будет выполнять задания по сбору и сортировке мусора, а, чтобы сохранить результат и заработать призовые баллы, следует делать отметки с фото очищенных мест через специальное мобильное приложение для Android и iOS. Также с помощью него можно видеть карту местности, с отмеченным мусором и пунктами приема.

«Уверена, эта прекрасная инициатива идет на пользу нашей окружающей среде и заставляет задуматься об ответственности каждого человека за нашу природу. Формат соревнований, игры — то, что интересно молодежи. А сочетание с пользой, которую приносит эта игра, делает ее очень перспективной и прогрессивной», — рассказывает председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

В Петербурге «Чистые Игры» организованы при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Игры проведут также в Ленинградской области — Всеволожском и Кировском районах, Гатчине, Луге и Приозерске. Полный список городов и районов можно посмотреть здесь.

Всероссийский экологический турнир «Чистые Игры» проходит в 60-ти городах страны. Участники в задорной игровой форме получают опыт обращения с отходами, опыт сортировки отходов. Берут на себя ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают доброе дело. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.