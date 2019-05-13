В девяти районах Петербурга проведут «Чистые Игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора
18 мая в девяти районах Петербурга пройдут «Чистые Игры» — экологический турнир по сбору и сортировке мусора. Цель участников — победить, собирая отходы и сдавая их волонтерам. Так, за раздельно собранный мусор можно получить специальные игровые баллы, которые увеличат шансы на первое место в соревнованиях.
В «Чистых Играх» задействовано девять районов Петербурга — Приморский, Выборгский, Курортный, Василеостровский, Невский, Красносельский, Петродворцовый, Колпинский и Красногвардейский. Участники объединятся в команды по четыре человека. В ходе экологического турнира необходимо будет выполнять задания по сбору и сортировке мусора, а, чтобы сохранить результат и заработать призовые баллы, следует делать отметки с фото очищенных мест через специальное мобильное приложение для Android и iOS. Также с помощью него можно видеть карту местности, с отмеченным мусором и пунктами приема.
«Уверена, эта прекрасная инициатива идет на пользу нашей окружающей среде и заставляет задуматься об ответственности каждого человека за нашу природу. Формат соревнований, игры — то, что интересно молодежи. А сочетание с пользой, которую приносит эта игра, делает ее очень перспективной и прогрессивной», — рассказывает председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.
В Петербурге «Чистые Игры» организованы при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Игры проведут также в Ленинградской области — Всеволожском и Кировском районах, Гатчине, Луге и Приозерске. Полный список городов и районов можно посмотреть здесь.
Всероссийский экологический турнир «Чистые Игры» проходит в 60-ти городах страны. Участники в задорной игровой форме получают опыт обращения с отходами, опыт сортировки отходов. Берут на себя ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают доброе дело. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.
Дмитрий Иоффе, организатор соревнований «Чистые игры»
В 2014 году мы с друзьями отправились в поход на озеро Вуокса в Ленинградской области и там, на 200 маленьких островах, мы увидели кучи мусора. Наверное, тогда у меня и случилось экологическое прозрение: «А кто же это все вывозить будет?». Обычно ты рассчитываешь, что уберет кто-то другой, но в тот момент пришло понимание, что этого не сделает никто. Мой друг предложил ролевую игру, в которой мусор был бы валютой. Я решил, что это необходимо развивать, и, пока мы плыли на лодках, мы придумывали новые идеи. Соединив свой опыт проведения игр со знаниями о стартапах, я составил план, и уже через два месяца мы провели первую «Чистую игру» – на том же месте, на Вуоксе.
Первая игра называлась «Чистые острова или карта, мусор, два весла». Мы не смогли найти спонсоров, поэтому участие было платным – 1900 рублей от одной команды из четырех человек. Конечно, сложно было убедить людей, что нужно выезжать за город, собирать мусор и за это еще деньги платить. Мы постарались разнообразить отдых: организовали баню, обед, выезд был больше похож на турпоездку, которая включает в себя игру. Набралось 100 человек, из которых 30 – мои друзья. Награждение команд проводил Виктор Бычков – заслуженный актер России, он сыграл главную роль в фильме «Особенности национальной охоты». Всего за тот выезд было собрано и вывезено 8 тонн мусора – это примерно 750 мешков. Изначально мы не думали о запуске проекта, но после первой игры я понял, что у нас есть потенциал, другой вопрос – с какой скоростью он будет развиваться.
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