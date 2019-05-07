Психолог назвал желание пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 спасти ручную кладь нормальным

Специалист в области экстремальной психологии Ольга Макарова выступила в защиту пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» — их желание спасти ручную кладь, по ее мнению, было нормальным и естественным. В экстренной ситуации люди отрицают опасность и цепляются за привычные действия.

Психолог предложила ввести понятие «синдром ручной клади», объясняющее действия пассажиров в экстренной ситуации — они первым делом пытаются спасти багаж, а только потом эвакуироваться. «Мне кажется, надо вводить понятие «синдром ручной клади», при котором одни люди отрицают опасность и цепляются за привычные действия, как будто таким образом они могут отменить весь тот кошмар и ужас, который с ними происходит. Это абсолютно нормальная реакция на стресс, их нельзя обвинять в том, что они машинально забрали сумки», — объяснила ТАСС Макарова.

При этом реакция людей на трагедию также считается нормальной — когда люди «выхватывают из всей картины случившегося маленький факт и начинают обвинять тех, кто смог выжить в этом аду». По мнению Макаровой, этот механизм также является защитной реакцией организма на страх и бессилие. Ранее ряд СМИ обвинили пассажиров, принявшихся спасать багаж — по мнению комментаторов, тем самым они якобы мешали эвакуации других пассажиров. «Любая острая реакция во время трагических ситуаций расценивается как нормальная», — подчеркнула на это Макарова.

Напомним, ранее по данным «Интерфакса», основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи. «По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне», — рассказал источник агенства.

5 мая в 18:30 в Шереметьево самолет совершил экстренную посадку — экипаж лайнера Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, подтвердил, что в самолет попала молния. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Московское межрегиональное управление следственного комитета на транспорте официально подтвердило факт гибели 41 человека. Следственный комитет назвал ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100, совершавшего перелет из Москвы в Мурманск, в аэропорту «Шереметьево». Удар молнии, о котором сообщали ранее, лишь одна из них — сейчас следствие рассматривает в качестве причины недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.