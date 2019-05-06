Аэрофлот определил сумму компенсаций жертвам и семьям погибших в авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» определила сумму денежных компенсаций жертвам и семьям погибших в авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Самолет выполнял рейс из Москвы в Мурманск, на борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа . Во время экстренного приземления и последовавшего за ним пожара погибли 41 человек — 40 пассажиров и член экипажа .

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщает, что выплаты начнутся уже завтра, 7 мая. Так, по пять миллионов рублей будет выплачено родственникам за каждого погибшего пассажира рейса, по два миллиона — пассажирам, госпитализированным 5 мая ы результате произошедшего и по одному миллиону — кому госпитализация не потребовалась.

Ранее столичное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ по факту нарушения правил безопасности движения самолета, повлекшего смерть двух или более лиц. Около 15:00 по московскому времени появились первые данные по расследованию крушения авиалайнера Sukhoi Superjet 100. Согласно информации, зафиксированной одним из бортовых самописцев, в воздушное судно действительно ударила молния — она изначально называлась основной причиной экстренной посадки, повлекшей возгорание на борту.

Самолет также совершил жесткую посадку, о чем свидетельствуют крайне резкие изменения по высоте и скорости движения лайнера. «У пилотов не было шансов при таких значениях посадить самолет без повреждений», — сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «112». Других предпосылок для экстренной посадки, кроме отказа бортовой электроники, обнаружено не было — капитан воздушного судна мог запросить эшелон и лететь до полной или частичной выработки топлива на ручном управлении.

По данным канала «112», настоящий момент основной причиной авиакатастрофы является ошибка пилота.

Напомним, 5 мая в 18:30 в Шереметьево самолет совершил экстренную посадку — экипаж лайнера Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, подтвердил, что в самолет попала молния. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу. Часть пострадавших направят на лечение в Научно-иследовательский институт (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского, несколько человек уже находятся в в НИИ им. Вишневского. Столичное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ по факту нарушения правил безопасности движения самолета, повлекшего смерть двух или более лиц.